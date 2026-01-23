Ministerio del Interior anula proceso de compra de avión multipropósito para la PNP

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

El Ministerio del Interior (Mininter) informó que declaró nulo el proceso de contratación para la adquisición de un avión multipropósito en favor de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras una serie de denuncias y cuestionamientos públicos sobre el origen, modelo y año de fabricación de la nave ofrecida.

A través de un comunicado oficial, la institución del Estado aclaró que la fase empezó antes de la actual gestión que preside Vicente Tiburcio, luego recabar la información de las "instancias pertinentes" y de seguir el debido procedimiento establecido en el marco legal.

"No se suscribió ningún contrato", aclara el Mininter

En las últimas semanas, trascendió que el proveedor del servicio, la empresa Aeroexpress, con sede en Emiratos Árabes Unidos, habría ofrecido una aeronave supuestamente nueva; sin embargo, se advirtió que el modelo solo se fabricaba en Ucrania y que su producción se habría detenido en 2014, lo que inmediatamente generó sospechas sobre la viabilidad y autenticidad de la oferta.

Bajo esta advertencia, el Mininter solicitó la intervención de la Contraloría General de la República y de su Oficina General de Integridad Institucional, siguiendo el procedimiento estrictamente establecido para poder declarar la nulidad, conforme al marco legal, tal como terminó ocurriendo.

Del mismo modo, descartaron que se haya producido alguna firma de contrato o gasto al Estado. A manera complementaria, el Mininter dispuso que el caso pase a manos de su Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional (OCI) y a la Procuraduría Pública, para que desarrolle las "acciones correspondientes", en el marco de sus competencias.

Ministerio del Interior confirma asistencia en reunión extraoficial del presidente José Jerí

En las últimas horas fue revelado "un secreto a voces" en el marco del caso denominado 'Chifagate', y es que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, admitió que estuvo presente en la reunión extraoficial del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang, la noche del 26 de diciembre del 2025 en un restaurante ubicado en Lince.

"Hemos estado el día 26 [de diciembre], a eso de las diez aproximadamente por invitación de él, para realizar una cena, donde han estado este empresario con dos personas más, que eran parte de los que atendían la mesa (...) no ha habido nada irregular. Si hubiera habido algo irregular, este ministro ya no estaría en el cargo", declaró ante la prensa.

Los encuentros fuera de agenda han generado que a la fecha hayan sido presentadas seis mociones de censura en contra del mandatario, quedando expeditos para proceder con su procedimiento. Los congresistas impulsores han exigido al titular encargado de este poder del Estado, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), a que convoque a un Pleno Extraordinario para someter a debate los textos acusatorios.

En medio de la crisis política que rodea al Gobierno, desde el Mininter deslindan cualquier responsabilidad para la contratación de una aeronave que tiene un dudoso proveedor, por lo cual declararon nulo el proceso.