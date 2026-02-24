Osiptel realizará este martes 24 de febrero el bloqueo de 100 000 celulares que no figuren en registro oficial

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) realizará hoy, martes 24 de febrero, el tercer bloqueo de 100 000 celulares que no figuran en la Lista Blanca del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) y que están vinculados a personas con historial negativo, a fin de reforzar la seguridad ciudadana.

Es importante recordar que, los dos primeros bloqueos del 2026 se realizaron el 26 de enero y el 17 de febrero, donde 100 000 equipos fueron bloqueados en cada una de las jornadas, en cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno.

¿Qué pasa si tu celular es bloqueado?

El sistema Renteseg, administrado por el OSIPTEL, recoge, analiza y procesa la información de celulares no registrados en la lista blanca y envía a las empresas operadoras la orden de bloqueo de estos equipos y que, además, están relacionados con usuarios que reinciden en el uso de celulares con IMEI adulterados o clonados.

En ese sentido, las compañías de telefonía tendrán un plazo máximo de dos días hábiles para informar a sus abonados, mediante mensajes de texto (SMS), que el bloqueo se ejecutará en ese mismo periodo.

Vale precisar que, si el equipo fue adquirido en territorio peruano, el usuario deberá exigir a la empresa que le vendió el dispositivo, su incorporación al Registro de Equipos Terminales Móviles Importados, Ensamblados o Fabricados en el País (RETMIEF), sistema implementado por el OSIPTEL para que solo los importadores formales registren los equipos móviles que ingresen al país.

No obstante, si el equipo se adquirió en el extranjero, para uso personal, el interesado deberá acudir a la empresa operadora que le brinda el servicio móvil para registrarlo, previas validaciones, entre las cuales se encuentra la verificación del código IMEI, así como el llenado de una declaración jurada simple, trámites que son gratuitos.

Excepcionalmente, si el usuario considera que adquirió su equipo de manera lícita, podrá presentar su caso en las oficinas de atención del OSIPTEL a nivel nacional, llevando el dispositivo y el comprobante de compra respectivo para las validaciones.

Estadísticas:

Durante 2025, OSIPTEL bloqueó de forma progresiva 2 598 308 IMEI de celulares no registrados. Asimismo, identificó que 371 320 personas que reincidieron en el uso de nuevos equipos no registrados en la lista blanca, tras haber sido detectados en bloqueos anteriores.

De este grupo, el OSIPTEL detectó que 17 790 personas utilizaron de 10 a más equipos móviles no registrados posterior al bloqueo, de los cuales 149 personas utilizaron 100 o más equipos no registrados.

Puedes consultar el IMEI de tu equipo marcando *#06# desde tu equipo móvil. El número que aparece (IMEI lógico) debe coincidir con el IMEI impreso (físico), el mismo que puedes encontrar en distintas partes del equipo como la bandeja SIM Card (bandeja del chip) o detrás de la batería.

Desde OSIPTEL afirman que en las siguientes semanas procederán con más bloqueo de celulares vinculados a la delincuencia e informalidad.