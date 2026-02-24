Canal de YouTube Zentral Studio toma radical medida tras denuncia de agresión contra Valentino

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios se encuentra en el centro de la polémica luego de que Zamira Grados lo acusara de una presunta agresión a la salida de una discoteca en Ventanilla, que habría derivado en la fractura de su tobillo. Frente a esta situación, el canal de YouTube Zentral Studio, donde el tiktoker trabaja como conductor, se pronunció y anunció una radical medida.

Zentral Studio rompe el silencio

El escándalo estalló cuando familiares de Zamira Grados relataron en el streaming Q'Bochinche! que el incidente habría terminado con la joven hospitalizada y a la espera de una intervención quirúrgica. La noticia rápidamente encendió las redes y puso a Valentino en el ojo de la tormenta.

"En Zentral Studio no apoyamos, promovemos ni justificamos ningún tipo de violencia, bajo ninguna circunstancia (...) Somos conscientes de que actualmente existen distintas versiones sobre lo ocurrido", se lee en el comunicado oficial del canal.

Además, añaden: "Precisamente por ello, consideramos actuar con prudencia y responsabilidad, permitiendo que los hechos se esclarezcan (...) Como equipo, estamos atentos a lo que corresponda y tomaremos las decisiones pertinentes cuando se cuente con información clara y verificada".

Valentino defiende su versión

Por su parte, Valentino Palacios recurrió a su cuenta de TikTok para dar su versión de los hechos. Según explicó, el altercado se produjo cuando intentó intervenir para calmar una discusión en la que estaba involucrado su hermano, y negó haber agredido a la joven.

"Yo en ningún momento patee a alguien. No rompí costillas, ni huesos y no fracturé el pie a nadie. Cuando nos enteramos de las lesiones, yo y mi familia nos pusimos en contacto con ella para querer apoyarla, pese a que yo no le había ocasionado", señaló Valentino.

Asimismo, agregó: "La comunicación fue por varios días, pero hace días hubo un silencio por parte de la familia y ahora entiendo el por qué de ese silencio".

El influencer también aseguró que su intención fue colaborar tras conocer el diagnóstico médico de la joven, dejando en evidencia su postura de querer mediar y no agravar la situación.

Finalmente, pidió disculpas hacia su comunidad: "Quiero decirles nuevamente: pido disculpas a mi comunidad, a las personas que están viendo esto; por encima siempre va a ir mi familia a quien yo realmente amo con todo mi corazón".

El caso de Valentino Palacios continúa generando repercusión en redes y medios locales. Zentral Studio, por su parte, reafirma que tomará medidas radicales únicamente cuando se cuente con información clara y verificada, demostrando prudencia frente a la denuncia de agresión.