¡Insólito! Futbolista le pidió matrimonio a su novia en pleno partido y se SEPARÓ a los tres días

Un conocido futbolista captó la atención de los hinchas, pero no precisamente por su forma de juego, sino por haberle pedido la mano a su novia en pleno partido; sin embargo, su historia terminó tres días después. La historia se volvió viral en redes sociales.

Futbolista se compromete en pleno campo de juego

Lo que parecía ser una hermosa historia de amor se tornó un lamentable episodio. Pues bien, en las redes sociales se evidenciaba un momento romántico en pleno partido de fútbol. El jugador costarricense Derrickson Quirós, quien forma parte del Xelajú de Guatemala, aprovechó la algarabía del encuentro deportivo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango para pedirle matrimonio a su novia Wendy Nicole, conocida como 'La Tica Feliz'.

En las imágenes se veía al futbolista, de 24 años de edad, emocionado e incluso arrodillarse para comprometerse con la mujer que consideraba el amor de su vida. Rápidamente, abre la caja del anillo de compromiso y su pareja le responde con un rotundo 'sí, acepto', anunciando así que iban a sonar pronto las campanas de boda.

"Mi compañera de vida, te amo demasiado", escribió el futbolista horas después en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que, hasta entonces, simbolizaban el inicio de una nueva etapa.

La escena fue elogiada por sus compañeros y fans de ambos en redes sociales, tras reflejar el gran cariño que se tenían para dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, algo increíble y hasta ahora inexplicable ocurrió tres días después de esa pedida de matrimonio que tuvo lugar en el partido del 15 de febrero.

Derrikson Quirós y su novia rompen en 72 horas

Cuando todos creían que la pareja estaba planeando cada detalle de su boda, el futbolista Derrikson Quirós publicó un inesperado mensaje el 18 de febrero en una de sus historias de Instagram. El 'pelotero' anunciaba el abrupto final de su relación con la creadora de contenido Wendy Nicole.

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarlo con respeto y madurez. No voy a hablar mal de nadie, ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí", comunicó el exjugador del Cartaginés, sin dar mayores detalles del motivo de su ruptura amorosa.

Finalmente, el jugador de Xelajú MC aseguraba que estaba enfocado en su carrera, en su equipo y en seguir creciendo como persona. "Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias", sentenció.

¿Se acabó el amor? Video viral

Las reacciones ante lo sucedido fueron múltiples, desde quienes especularon con alguna infidelidad de alguno de los dos hasta con algún desacuerdo en las condiciones del matrimonio. Sin embargo, hasta el momento, tanto el futbolista de 24 años como su ahora expareja han decidido mantener en reserva las circunstancias de su distanciamiento.

