RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Virales
Fin del compromiso

¡Insólito! Futbolista le pidió matrimonio a su novia en pleno partido y se SEPARÓ a los tres días

¿Se acabó el amor? Un futbolista se volvió viral por el extraño giro de los acontecimientos en torno a su vida amorosa: le pidió la mano a su novia en pleno partido, pero se separó a los tres días.

Futbolista termina su compromiso tres días después de pedida de mano.
Futbolista termina su compromiso tres días después de pedida de mano. (Composición Exitosa)

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

Un conocido futbolista captó la atención de los hinchas, pero no precisamente por su forma de juego, sino por haberle pedido la mano a su novia en pleno partido; sin embargo, su historia terminó tres días después. La historia se volvió viral en redes sociales.

Futbolista se compromete en pleno campo de juego

Lo que parecía ser una hermosa historia de amor se tornó un lamentable episodio. Pues bien, en las redes sociales se evidenciaba un momento romántico en pleno partido de fútbol. El jugador costarricense Derrickson Quirós, quien forma parte del Xelajú de Guatemala, aprovechó la algarabía del encuentro deportivo en el estadio Mario Camposeco de Quetzaltenango para pedirle matrimonio a su novia Wendy Nicole, conocida como 'La Tica Feliz'.

En las imágenes se veía al futbolista, de 24 años de edad, emocionado e incluso arrodillarse para comprometerse con la mujer que consideraba el amor de su vida. Rápidamente, abre la caja del anillo de compromiso y su pareja le responde con un rotundo 'sí, acepto', anunciando así que iban a sonar pronto las campanas de boda.

"Mi compañera de vida, te amo demasiado", escribió el futbolista horas después en su cuenta de Instagram, acompañando las imágenes que, hasta entonces, simbolizaban el inicio de una nueva etapa.

La escena fue elogiada por sus compañeros y fans de ambos en redes sociales, tras reflejar el gran cariño que se tenían para dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, algo increíble y hasta ahora inexplicable ocurrió tres días después de esa pedida de matrimonio que tuvo lugar en el partido del 15 de febrero.

Futbolista aplica RCP a una gaviota que quedó inconsciente tras un pelotazo y logra salvarle la vida
Lee también

Futbolista aplica RCP a una gaviota que quedó inconsciente tras un pelotazo y logra salvarle la vida

Derrikson Quirós y su novia rompen en 72 horas

Cuando todos creían que la pareja estaba planeando cada detalle de su boda, el futbolista Derrikson Quirós publicó un inesperado mensaje el 18 de febrero en una de sus historias de Instagram. El 'pelotero' anunciaba el abrupto final de su relación con la creadora de contenido Wendy Nicole. 

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarlo con respeto y madurez. No voy a hablar mal de nadie, ni entrar en detalles, porque fue una relación que en su momento fue importante para mí", comunicó el exjugador del Cartaginés, sin dar mayores detalles del motivo de su ruptura amorosa.

Finalmente, el jugador de Xelajú MC aseguraba que estaba enfocado en su carrera, en su equipo y en seguir creciendo como persona. "Agradezco el apoyo de la gente y espero que puedan respetar este momento. Gracias", sentenció.

Alcalde en escándalo: Esposa lo descubre con otro hombre en la cama y el video se vuelve viral
Lee también

Alcalde en escándalo: Esposa lo descubre con otro hombre en la cama y el video se vuelve viral

¿Se acabó el amor? Video viral

Las reacciones ante lo sucedido fueron múltiples, desde quienes especularon con alguna infidelidad de alguno de los dos hasta con algún desacuerdo en las condiciones del matrimonio. Sin embargo, hasta el momento, tanto el futbolista de 24 años como su ahora expareja han decidido mantener en reserva las circunstancias de su distanciamiento.

Derrickson Quirós, futbolista costarricense que se desempeña en Xelajú de Guatemala, emocionó a todos con la pedida de mano a su novia en pleno partido, pero tres días después sorprendió al anunciar su ruptura. ¡Increíble!

Temas relacionados cancha futbol Futbolista novia partido Pedida de mano ruptura separación VIRALES

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA