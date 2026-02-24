¡Atención, viajeros! Venta de pasajes hacia Arequipa continúa suspendida debido a intensas lluvias

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Pasajeros del terminal terrestre de La Victoria reportaron que la venta de pasajes para viajar hacia la región de Arequipa, continúan suspendidas; ello debido a la situación crítica que se vive en distintas zonas por la presencia de lluvias intensas que han generado huaicos, desborde de ríos, inundaciones y más.

Mediante declaraciones a nuestro medio de comunicación, ciudadanos que asisten a dicho terminal, ubicado en la avenida 28 de Julio, brindaron detalles sobre esta situación que, representa un problema debido a que buscan llegar a sus destinos; sin embargo, esto se ve impedido.

Viajes a Ica han sido reanudados

Según los pasajeros, si bien continúa la restricción de viajes terrestres hacia Arequipa, en otros casos como la ruta hacia Ica - Nazca ya ha sido reanudada, luego de que la Panamericana Sur fue liberada debido a la caída de un huaico que dejó a varios vehículos varados por horas.

Además, ciudadanos que llegaron desde Trujillo o que están yendo hacia Ica, fueron consultados sobre los costos de dichos pasajes. Sobre esto, precisaron que el precio no ha presentado incremento y además, las agencias de transporte aseguraron que no habría bloqueo de ninguna carretera hacia Ica.

"(El pasaje) me ha costado como siempre, desde hace tiempo, 40 soles. (¿No les han indicado que haya algún problema en la carretera) No felizmente, no creo que haya nada hasta Ica. (...)", dijo uno de los ciudadanos a Exitosa.

Por otro lado, una señora señaló que si bien la carretera de Trujillo - Lima está habilitada, la complicación se presenta desde Trujillo hacia Cajamarca, debido a que por las intensas lluvias no se pueden transportar con normalidad.

"Vengo de Trujillo. (¿En el camino de Trujillo a Lima ha tenido algún inconveniente por la pista?) No, todo bien no hay ningún problema. (¿El costo del pasaje?) Normal, como siempre", detalló otro ciudadano.

Ministros llegaron a Arequipa

Como se recuerda, el último lunes, los ministros de Vivienda, Transporte, Defensa y Agricultura llegaron hasta Arequipa debido a la situación crítica en la que se encuentran diversos distritos ante la presencia de intensas lluvias que han generado huaicos, inundaciones y más.

De acuerdo a lo informado por TV Perú, los titulares de dichas carteras realizaron un recorrido durante las zonas afectadas, con la finalidad de evaluar las medidas que se tomarán desde el Ejecutivo. También se contó con la presencia del gobernador regional de Arequipa.

Es así como, los pobladores de Arequipa se continúan viendo afectados ante la presencia de intensas lluvias que hasta el momento, ha generado que se suspendan la venta de pasajes en las agencias del terminal terrestre de La Victoria.