RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Cobra tu dinero

Cronograma de pagos ONP en marzo del 2026: AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión

Consulta el cronograma oficial de pagos ONP para marzo 2026 y prepárate para cobrar tu pensión sin contratiempos. Los depósitos se efectuarán en cuentas bancarias de entidades autorizadas.

Cronograma de pago ONP marzo.
Cronograma de pago ONP marzo. (Composición Exitosa)

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/02/2026

Síguenos en Google News Google News

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reveló el cronograma del pago de pensiones a nivel nacional, en beneficio de más de 700 mil pensionistas. Conoce aquí todos los detalles de este desembolso en marzo.

Cronograma de pagos ONP: Beneficiarios en marzo

Perú atraviesa un nuevo cambio en el Ejecutivo: José María Balcázar es el nuevo presidente del país tras la censura de José Jerí y ahora deberá escoger este martes 24 de febrero a quienes conformarán su Gabinete Ministerial. En medio de esa incertidumbre política surge una buena noticia para miles de peruanos, lo que supondrá un alivio económico.

Pues bien, se revelaron las fechas claves en que miles de pensionistas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrán cobrar sus aportes en marzo de manera escalonada para ayudar a proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.  

"Los pensionistas podrán disponer de sus fondos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados cercanos a sus domicilios, garantizando mayor comodidad y seguridad", precisó la ONP, garantizando comodidad y seguridad en el proceso desde el 6 de marzo. 

Pago régimen Decreto Ley N.º 19990 

En ese marco, a través de la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, se dio a conocer el cronograma oficial de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, que se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario:

¿Podré votar si tengo mi DNI vencido? Conoce lo que indica la ONPE a miras de las elecciones 2026
Lee también

¿Podré votar si tengo mi DNI vencido? Conoce lo que indica la ONPE a miras de las elecciones 2026

  • Apellidos de la A-C: 6 de marzo.
  • Apellidos de la D-L: 9 de marzo.
  • Apellidos de la M-Q: 10 de marzo.
  • Apellidos de la R-Z: 11 de marzo.
  • Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo. 
  • El pago a domicilio se realizará del 12 al 21 de marzo.

Decreto Ley N.º 18846

  • El abono en cuenta bancaria se efectuará el 12 de marzo y el pago a domicilio, del 16 al 21 de marzo. 

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo

  • El depósito de la pensión se realizará en cuenta el 12 de marzo, mientras que el pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo, de acuerdo a lo establecido por la ONP.

Régimen de la Ley N.º 30003 - Pensionistas pesqueros

  • El abono en cuenta se efectuará el 12 de marzo.
  • El pago a domicilio del 16 al 21 de marzo.

Régimen Ley N.º 26790 

Aquellos que se encuentran inscritos bajo el régimen de Seguro complementario de trabajo de riesgo deben tener en cuenta lo siguiente:

  • El abono en cuenta —incluida la cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro en el Banco de la Nación— se realizará el 12 de marzo. 
  • El pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo.

Es así como la ONP indicó que, a partir del 6 de marzo, se iniciará el pago de pensiones a 772,372 asegurados en todo el país, entre ellos los comprendidos en la Ley 19990. Conoce el cronograma de pagos para recibir tus aportes.

Programa Contigo entregará subsidio de S/300: Descubre AQUÍ si eres beneficiario del padrón II
Lee también

Programa Contigo entregará subsidio de S/300: Descubre AQUÍ si eres beneficiario del padrón II

Temas relacionados cronograma Cronograma de pagos jubilados ONP pago pensión pensionistas

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA