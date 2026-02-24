Cronograma de pagos ONP en marzo del 2026: AQUÍ las FECHAS clave para cobrar tu pensión

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de Normalización Previsional (ONP) reveló el cronograma del pago de pensiones a nivel nacional, en beneficio de más de 700 mil pensionistas. Conoce aquí todos los detalles de este desembolso en marzo.

Cronograma de pagos ONP: Beneficiarios en marzo

Perú atraviesa un nuevo cambio en el Ejecutivo: José María Balcázar es el nuevo presidente del país tras la censura de José Jerí y ahora deberá escoger este martes 24 de febrero a quienes conformarán su Gabinete Ministerial. En medio de esa incertidumbre política surge una buena noticia para miles de peruanos, lo que supondrá un alivio económico.

Pues bien, se revelaron las fechas claves en que miles de pensionistas afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) podrán cobrar sus aportes en marzo de manera escalonada para ayudar a proteger económicamente a los adultos mayores, personas con discapacidad y viudas o herederos legales de los asegurados, afianzando así su bienestar y calidad de vida.

"Los pensionistas podrán disponer de sus fondos a través de agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes autorizados cercanos a sus domicilios, garantizando mayor comodidad y seguridad", precisó la ONP, garantizando comodidad y seguridad en el proceso desde el 6 de marzo.

Pago régimen Decreto Ley N.º 19990

En ese marco, a través de la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, se dio a conocer el cronograma oficial de pagos para los pensionistas del Decreto Ley N.º 19990, que se realizará de manera escalonada, según la letra inicial del apellido paterno del beneficiario:

Apellidos de la A-C: 6 de marzo.

6 de marzo. Apellidos de la D-L: 9 de marzo.

9 de marzo. Apellidos de la M-Q: 10 de marzo.

10 de marzo. Apellidos de la R-Z: 11 de marzo.

11 de marzo. Pagos por convenios internacionales, que incluyen a pensionistas de la Ley N.º 27803, se efectuarán el 13 de marzo.

El pago a domicilio se realizará del 12 al 21 de marzo.

Decreto Ley N.º 18846

El abono en cuenta bancaria se efectuará el 12 de marzo y el pago a domicilio, del 16 al 21 de marzo.

Decreto Ley N.º 20530 y pensiones por encargo

El depósito de la pensión se realizará en cuenta el 12 de marzo, mientras que el pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo, de acuerdo a lo establecido por la ONP.

Régimen de la Ley N.º 30003 - Pensionistas pesqueros

El abono en cuenta se efectuará el 12 de marzo.

El pago a domicilio del 16 al 21 de marzo.

Régimen Ley N.º 26790

Aquellos que se encuentran inscritos bajo el régimen de Seguro complementario de trabajo de riesgo deben tener en cuenta lo siguiente:

El abono en cuenta —incluida la cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro en el Banco de la Nación— se realizará el 12 de marzo.

—incluida la cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro en el Banco de la Nación— El pago a domicilio será del 16 al 21 de marzo.

Es así como la ONP indicó que, a partir del 6 de marzo, se iniciará el pago de pensiones a 772,372 asegurados en todo el país, entre ellos los comprendidos en la Ley 19990. Conoce el cronograma de pagos para recibir tus aportes.