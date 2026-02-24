Año escolar 2026 ¿Colegios públicos y privados iniciarán clases el mismo día?: Esto es lo que indica Minedu

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con miras al inicio del año escolar 2026 en el Perú, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dado a conocer el calendario oficial el cual incluye la fecha del retorno a clases así como los periodos de descanso establecidos para los estudiantes de instituciones públicas.

Sin embargo, entre los padres de familia ha ocurrido la interrogante si es que el inicio de clases será el mismo en aquellos colegios privados. En la siguiente nota te contamos todos los detalles al respecto.

Confirman fecha de inicio de clases en colegios públicos y privados

En primer lugar hay que recordar que la cartera de Educación ha presentado la estructuración escolar a través de la Resolución Ministerial N° 501 - 2025 se estableció un determinado calendario.

En tal sentido, este se encuentra compuesto de 36 semanas de clases efectivas y 8 semanas de gestión, que engloban las vacaciones escolares intermedias, distribuidas en cuatro bloques para el aprendizaje y cinco destinados a labores de gestión docente.

Cabe aclarar que en el caso de los centros educativos privados la aplicación de este cronograma educativo no es obligatoria bajo los mismos términos.

De esta forma, estos tipos de instituciones educativas cuentan con la opción de definir su propia planificación, por esta razón el año escolar podría modificarse en comparación al día fijado para el sector estatal.

¿Cómo es el calendario escolar en instituciones públicas?

De acuerdo a lo estipulado por el Ministerio de Educación se ha establecido oficialmente que el inicio de clases en los centros educativos públicos será el próximo 16 de marzo y culminará el 18 de diciembre. Así durante dicho tiempo se cumplirán 42 semanas de servicio educativo que se dividirán en cuatro bloques académicos.

En ese contexto, más de 6.2 millones de estudiantes de inicial, primaria y secundaria retomarán sus actividades en todo el territorio nacional. Entonces, el calendario escolar del presente año se organiza de la siguiente manera:

Semanas de gestión inicial: 2 al 13 de marzo

Primer bloque lectivo: 16 de marzo al 15 de mayo

Semana de gestión (vacaciones): 18 al 22 de mayo

Segundo bloque lectivo: 25 de mayo al 24 de julio

Semanas de gestión (vacaciones): 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque lectivo: 10 de agosto al 9 de octubre

Semana de gestión (vacaciones): 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque lectivo: 19 de octubre al 18 de diciembre

Es así que, el próximo 16 de marzo se dará inicio a las clases escolares en las instituciones educativas estatales de acuerdo a lo establecido por el Minedu. Mientras que en los colegios privados la aplicación de este cronograma educativo no es obligatoria.