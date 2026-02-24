Balacera deja a un herido en Lince: Sucedió a una cuadra de la casa del presidente José Balcázar

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A la inseguridad ciudadana no le importa las crisis política ni cambios en el Gobierno, continúan sin medir nada, pues un hombre resultó herido de bala a una cuadra de la casa del nuevo presidente encargado, José Balcázar, en Lince.

Balacera cerca a casa del presidente

Según información policial a la que accedió Latina Noticias, el hombre habría estado ingiriendo bebidas alcohólicas con otras personas en los alrededores del mercado Risso. En medio de ello se habría desatado una discusión que culpó con la víctima herida y trasladada al Hospital Casimiro Ulloa.

En una zona en la que debería haber mayor seguridad por tener al presidente de la República viviendo cerca, a menos de una cuadra de su casa y sin importar los patrulleros, se registró este hecho de sangre.

Al lugar de los hechos llegaron efectivos de la comisaría de la jurisdicción, quienes cercaron la escena donde se apreciaba uno de los casquillos de bala disparados, así como los peritos de criminalística para recoger las evidencias correspondientes.

Juramenta hoy nuevo gabinete

El hecho se registra en un día sumamente importante para el presidente José Balcázar, quien seguramente pudo oír los disparos por la cercanía de lo sucedido, lo que debe inspirarlo a nombrar a un buen ministro del Interior para que combata la criminalidad que se ha apoderado del país.

Como se recuerda, el último domingo 22 de febrero el Despacho Presidencial informó a través de un comunicado que el presidente Balcázar había elegido al economista y figura de renombre internacional, Hernando de Soto, como el presidente del Consejo de Ministros.

En entrevista en Exitosa, el mandatario explicó que la designación responde a la necesidad de garantizar el modelo económico, además, resaltó su trayectoria, experiencia y contactos. Evitó revelar qué profesionales conformarán el gabinete que liderará Hernando de Soto, pero adelantó que hasta el lunes 23 de febrero se evaluará la permanencia de los actuales ministros.

Lo que se sabe es que hasta la tarde del último lunes 23 de febrero, el presidente sostuvo reuniones con la actual ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles; el canciller Hugo de Zela; ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto y el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes.

Además, la congresista Kelly Portalatino aseguró haber recibido una propuesta para sumarse al gabinete, sin embargo, informó que lo rechazó por su postulación. Es en este contexto que el este martes 24 de febrero deberá juramentar el gabinete de Hernando de Soto en Palacio de Gobierno.

Es en medio de un día tan importante para el futuro del país que la inseguridad ha demostrado al presidente que no se detiene, pues un hombre resultó herido de bala a una cuadra de la casa de Balcázar, en Lince.