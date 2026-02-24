ATU informa sobre perros retirados en terminal Naranjal: Se encuentran en albergue en Ancón

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao informó cuál fue el destino de los cuatro perritos que retiraron del terminar Naranjal, en medio de la indignación y pedido de colectivos ciudadanos por conocer el destino de los animales.

Sanos y salvos

Según una publicación realizada por la institución y acompañada por fotos, los cuatro perros conocidos como Toby, Panda, Luna y Lalo se encuentra bajo el cuidado permanente en un albergue en Ancón.

"Se encuentran en buen estado de salud y bajo el cuidado permanente. Actualmente reciben alimentación adecuada, controles veterinarios y monitoreo para garantizar su bienestar físico y emocional", indican.

Los cuatro canes permanecerán de manera temporal en este hogar de mascotas, donde se les está ofreciendo un espacio seguro, en condiciones apropiadas para su descanso y recreo. Esto se pudo lograr luego de que representantes de la ATU se reunieran con representantes de la agrupación 'Patitas de Naranjal', con quienes coordinaron acciones conjuntas y se les informó del traslado de las mascotas.

Desde Ancón🐾

Retiro de los canes

La mañana del sábado 21 de febrero, en exteriores de la estación Naranjal del Metropolitano, en el distrito de Independencia, los cuatro animales fueron retirados en jaulas por personal de la ATU.

La acción se produjo en medio de reclamos y la preocupación de aquellos que cuidaban a las mascotas desde tiempo. Videos difundidos en redes sociales muestran a los animales siendo colocados en jaulas para su traslado.

El hecho generó molestia entre los integrantes de la organización Patitas de Naranjal, quienes aseguraron en un comunicado que no fueron informados con antelación de la acción ni sobre el destino de los perros.

El último 23 de febrero, vecinos y miembros de la asociación en cuestión expresaron desde hasta la tarde de aquel día no tenían certeza del paradero de los animales. La ausencia de detalles sobre el albergue ha generado preocupación, especialmente porque los canes eran parte de la vida cotidiana en el terminal y recibían cuidados de voluntarios y transeúntes.

La ATU justificó la medida como una decisión técnica y responsable, argumentando que una estación de transporte masivo no es un entorno adecuado para la convivencia de animales. Además, mencionó incidentes como mordeduras, riesgos de atropello y problemas sanitarios que hicieron necesario el traslado.

Es por ello que finalmente la ATU ha informado que los cuatro perros fueron llevado a un albergue donde permanecerán temporalmente hasta que consigan un hogar, mientras tanto vienen recibiendo atención y alimentos.