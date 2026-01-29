Minedu oficializa reglamento de la ley que regula el uso de teléfonos celulares en las instituciones educativas

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación puso a disposición pública la propuesta de reglamento de la Ley 32385 que busca normar el uso de dispositivos móviles en todas las instituciones y programas educativos a nivel nacional.

Minedu publica reglamento para uso de celulares en colegios

La cartera de Estado que lidera Jorge Figueroa Guzmán, presentó dicha iniciativa mediante la Resolución Ministerial N°25 - 2026 - MINEDU, la cual forma parte del proceso de implementación de la Ley 32385, que regula el empleo de estos dispositivos electrónicos en todos los colegios del Perú.

Cabe señalar que, dicho documento fue publicado el reciente miércoles 28 de enero en el Diario Oficial El Peruano. Al respecto, apertura un periodo de 30 días calendario para aquellas personas que integran la comunidad educativa, entidades públicas y privada, así como la ciudadanía en general para que puedan expresar su postura y aportes a este proyecto normativo.

De acuerdo a los informes técnicos elaborados por la Dirección de Gestión Escolar, este texto oficial responde a la necesidad de mejorar la concentración de los alumnos y reducir las distracciones en el ambiente pedagógico. Esta norma general establece que el uso de celulares estará prohibido durante las horas de clases, tanto en aulas como en espacios recreativos internos o externos.

Vale resaltar que, el proyecto de reglamento se sustenta en lo establecido por la Constitución Política del Perú, que reconoce a la educación como un derecho fundamental orientado al desarrollo integral de la persona.

Asimismo, la Ley General de Educación asigna al Ministerio de Educación la función de definir y dirigir la política educativa nacional. En tanto, La Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N.° 32385 señala que el Poder Ejecutivo, mediante el MINEDU y el Ministerio de Salud, debe aprobar el reglamento correspondiente.

Plazos y mecanismos para la presentación de aportes

Es necesario señalar que, el plazo para la recepción de comentarios es de treinta días calendario, contados desde el día siguiente de la publicación de la resolución.

Durante este tiempo, las personas naturales y jurídicas interesadas podrán formular observaciones utilizando el formato oficial aprobado como anexo de la citada resolución.

Estas propuestas o aportes deberán ser enviados al correo electrónico institucional habilitado por el Minedu, el cual será administrado por la Dirección de Gestión Escolar de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

