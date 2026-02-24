Universitario de Deportes vs Alianza Lima: Conoce cuándo y dónde ver el clásico

24/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La rivalidad está que arde. Universitario de Deportes y Alianza Lima se preparan para el segundo clásico de la temporada en la Liga Peruana de Vóley 2025/26, y la tensión no podría ser mayor.

Tras el primer choque que terminó con victoria administrativa para la 'U' debido a la alineación irregular de las blanquiazules, ambos equipos buscan revancha y mantenerse firmes en la cima de la tabla.

Fecha y hora del Universitario vs Alianza Lima

El esperado enfrentamiento se jugará este domingo 1 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, correspondiente a la octava jornada de la segunda fase.

La cita está programada para las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador, 18:00 en Venezuela, Bolivia y Miami, y 19:00 en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

¿Dónde ver el Universitario vs Alianza Lima?

Para quienes no puedan asistir al Polideportivo Lucha Fuentes, Latina ofrecerá la transmisión en vivo tanto por señal abierta como vía web y app oficial, permitiendo a los fanáticos seguir cada punto desde cualquier dispositivo.

Programación de la fecha 8

Sábado 28 de febrero

Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Regatas Lima vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

San Martín vs Circolo Sportivo Italiano (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 1 de marzo

Atlético Atenea vs Olva Latino (15:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

Universitario de Deportes vs Alianza Lima (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Así va la tabla de posiciones

La tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley deja claro quién manda: Alianza Lima domina con autoridad, sumando 46 puntos y manteniendo una campaña casi perfecta en la Fase 2.

Detrás, San Martín y Universitario siguen de cerca, en una disputa directa que promete emociones, sobre todo porque el equipo crema tiene un partido pendiente que podría cambiar el panorama en la cima.

La lucha no se limita a los primeros puestos. En la parte baja de la tabla, varios equipos pelean con uñas y dientes por asegurar su pase a los cuartos de final.

Solo los ocho primeros avanzarán a la siguiente fase, lo que pone a los clubes rezagados bajo una presión constante: cada punto cuenta y cualquier tropiezo podría dejarlos fuera de la contienda por el título.

Liga Peruana de Vóley 2026: Tabla de posiciones de la segunda fase

El clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima promete ser un espectáculo vibrante dentro de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Con la revancha en juego, este enfrentamiento se perfila como uno de los momentos más esperados de la temporada.