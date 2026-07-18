Los Olivos: Rescatan a más de 30 perros desnutridos que vivían hacinados y en condiciones deplorables

18/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los vecinos del distrito de Los Olivos rescataron a más de 30 perros, entre adultos y cachorros, que permanecían hacinados en una vivienda ubicada cerca de la intersección de las avenidas Las Palmeras y Naranjal. Los animales fueron encontrados en condiciones deplorables, con evidentes signos de desnutrición, lo que generó la inmediata intervención de los residentes y del personal de Serenazgo.

Perros vivían en pésimas condiciones

Dentro del inmueble fue hallada una mujer de la tercera edad, quien, al parecer, tenía a su cargo a los perros. Sin embargo, el estado de salud de los animales alarmó a los vecinos, quienes decidieron forzar la puerta de la vivienda para ponerlos a salvo tras percibir un fuerte olor proveniente del interior de la casa.

El gerente de Serenazgo de Los Olivos, Néstor Sebastián Morán, explicó que las autoridades ya habían tomado conocimiento del caso un día antes, aunque no pudieron ingresar al inmueble debido a la negativa de la propietaria.

"Desde el día de ayer, junto con la Policía, hemos tomado conocimiento de este caso. La señora ayer no ha permitido ver a ningún animalito, no nos dejó ingresar, pero al ver la situación y detectar el olor, no se aguantó, los vecinos se han organizado y han venido. Nosotros hemos llegado con las cámaras de la Central que tenemos porque hemos visualizado que un grupo de vecinas ha estado abriendo la puerta, nosotros pensábamos que era un robo, pero al llegar nos dimos cuenta de que ellos, preocupados por la situación de los animales, han querido ingresar ", expresó.

🔴🔵 Los Olivos: vecinos rescatan a más de 30 perros que vivían hacinados en una vivienda.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 552 SD - 774 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/CSVMvIA2GP — Exitosa Noticias (@exitosape) July 18, 2026

Morán también confirmó que los perros presentaban un evidente deterioro físico y problemas derivados de la falta de alimentación e higiene.

"La condición no es buena. Los perritos están bien flaquitos y no tienen una buena alimentación. Acá han sacado unos 12 a 13 perros entre todos. Ahora la señora tiene ocho perros, quiere poner en adopción a cinco y quiere quedarse con tres. Antes Fiscalización ya había ingresado a la vivienda para ponerle una multa a la señora, por lo que estaba pasando", agregó.

Hasta la noche, casi la totalidad de los perros había sido retirada del inmueble gracias al apoyo de los vecinos. Los animales fueron trasladados a un parque cercano, donde residentes de la zona organizaron colectas para comprarles alimento y brindarles los primeros cuidados, especialmente a los cachorros y a los ejemplares adultos que presentaban un avanzado estado de desnutrición.

Es así que, el rescate de estos más de 30 perros expone nuevamente la problemática del abandono y la tenencia irresponsable de animales en Lima. Mientras los vecinos actuaron para ponerlos a salvo, las autoridades deberán determinar responsabilidades y garantizar que los canes reciban atención médica, alimentación adecuada y, posteriormente, encuentren hogares donde puedan vivir en mejores condiciones.