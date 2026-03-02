Ministerio de Energía y Minas declara estado de emergencia tras rotura de ducto de gas en el Cusco

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El sistema energético peruano enfrenta una crisis inesperada tras la rotura del ducto de de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), infraestructura clave para el transporte de gas natural hacia Lima. La empresa concesionaria informó el 1 de marzo sobre una emergencia en sus instalaciones, lo que restringió el abastecimiento de gas natural a los usuarios del servicio.

Estado de emergencia

En respuesta, el Ministerio de Energía y Minas declaró el estado de emergencia mediante la Resolución Viceministerial N° 004-2026-MINEM/VMH, con el objetivo de permitir que TGP ejecute con rapidez los trabajos técnicos necesarios para superar la contingencia.

Asimismo, se estableció un mecanismo de racionamiento que prioriza el suministro únicamente para consumidores residenciales y comerciales, así como para el transporte público masivo que utiliza GNV. Quedan fuera de esta priorización los vehículos de carga, taxis, coasters y mototaxis.

Comunicado oficial de Cálidda.

Impacto inmediato

La restricción ha paralizado casi todas las plantas termoeléctricas a gas en Lima, provocando un alza abrupta en el precio de la electricidad, que llegó a niveles récord de USD 200 por MWh. El episodio evidencia la fuerte dependencia del sistema eléctrico peruano respecto al gas natural.

La empresa distribuidora Cálidda señaló que, aunque la causa de la interrupción no está atribuida a su operación, trabaja de manera ininterrumpida y en coordinación con TGP y las autoridades para mitigar el impacto. La compañía pidió a los clientes residenciales y comerciales un uso responsable y moderado del gas natural, manteniendo consumos dentro de los niveles habituales.

Cálidda anuncia el racionamiento de gas natural priorizando el suministro a consumidores residenciales y comerciales, además del transporte público de pasajeros que solo use GNV. Esto debido a la emergencia ocurrida en el sistema de transporte de TGP en Cusco. Video de @cbc_cusco pic.twitter.com/IiENU7WGrq — Patricia Montero 🇵🇪 (@monvalpa) March 2, 2026

Grandes consumidores

En cuanto a los grandes clientes —estaciones de GNV, consumidores industriales y empresas generadoras—, el ministerio informó que se realizan coordinaciones directas para gestionar la crisis, priorizando la seguridad del sistema y la continuidad del suministro esencial a pesar de la situación.

La emergencia en el ducto de Camisea expone la vulnerabilidad del sistema energético peruano. La paralización de las plantas a gas y el alza de precios reflejan la necesidad de diversificar la matriz energética y fortalecer la seguridad de la infraestructura crítica.

La rotura del ducto de la concesionaria TGP ha desencadenado una crisis energética en Perú. Con el suministro de gas racionado y la electricidad disparada a niveles récord, el país enfrenta un desafío urgente para garantizar la estabilidad del sistema y proteger a los consumidores más vulnerables.