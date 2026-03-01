Alí Jamenei: ¿Quién fue el líder iraní abatido por EE.UU e Israel que sacude Oriente Medio?

01/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El impacto del ataque contra el líder supremo

El mundo despertó con la noticia de que Ali Jamenei, el hombre que dirigió Irán durante casi 37 años, murió tras un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel que impactó directamente en su complejo en Teherán. Jamenei, de 86 años, era la máxima autoridad política, religiosa y militar de la República Islámica, con un poder que superaba al de los presidentes y el parlamento de su país.

El ataque, que formó parte de una ofensiva más amplia contra instalaciones estratégicas iraníes, fue anunciado por las autoridades estadounidenses y respaldado por imágenes satelitales que mostraban daños severos en la residencia del líder. Donald Trump, presidente de EE.UU. calificó la operación como un acto encaminado a frenar lo que, a su juicio, eran amenazas persistentes de Teherán.

Tras confirmarse su muerte, Irán declaró un luto nacional de 40 días y al menos siete días festivos para honrar su memoria. La televisión estatal describió el ataque como un asesinato, lo que alimentó la indignación en todo el país.

Quién fue Ali Jamenei y qué significa su muerte

Nacido en 1939 en la ciudad de Mashhad, Jamenei se consolidó como figura central de la política iraní desde la Revolución Islámica de 1979. Tras ocupar diversos cargos en el gobierno post-revolucionario, fue elegido presidente de Irán en los años ochenta y, en 1989, se convirtió en líder supremo tras la muerte de Ruhollah Jomeini, fundador de la Republica Islámica de Irán.

Como líder supremo, Jamenei ejerció una autoridad casi absoluta: supervisaba las fuerzas armadas, la política exterior y el sistema judicial, y mantuvo una firme postura contra Estados Unidos e Israel durante toda su carrera. Bajo su mandato, Irán apoyó grupos aliados en la región y siguió adelante con su programa nuclear, lo que generó sanciones y tensiones con Occidente.

La muerte de Jamenei no solo crea un vacío en el poder político iraní, sino que también pone en duda la continuidad de las políticas que él impulsó durante décadas. Aunque existen estructuras internas para la sucesión, el sistema político del país podría ajustarse sin cambios radicales de inmediato.

Reacciones y posibles consecuencias regionales

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria, fuerza militar clave dentro del país, prometió "venganza" contra quienes ordenaron el ataque y anunció que se preparan operaciones contra objetivos israelíes y estadounidense en la región.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con preocupación cómo se desarrolla la situación en Teherán y sus defectos en la estabilidad regional.