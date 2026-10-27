Sedapal anuncia corte de AGUA el 28 de octubre: verifica qué distritos de Lima se verán afectados el miércoles

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Sedapal dio a conocer que habrá un nuevo corte temporal del servicio de agua potable programado para el miércoles 28 de octubre en distintos distritos de Lima. Identifica las zonas exactas y horarios en que se ejecutará la medida.

¿Por qué será el corte de agua el 28 de octubre?

Este miércoles 28 de octubre se tiene programado una nueva interrupción temporal del servicio de agua potable en diversas áreas de la capital. La empresa Sedapal destaca que la medida responde a trabajos de mantenimiento preventivo para mejorar la infraestructura de almacenamiento y seguir brindando un servicio de calidad.

Se aconseja juntar agua con anticipación en recipientes limpios y revisar el cronograma para conocer las zonas exactas donde se efectuará el corte del servicio y los horarios. Recuerda que la medida no será en un distritos en su totalidad.

Lista de distritos de Lima afectados por el corte de agua

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 28 de octubre:

Áreas afectadas en San Juan de Lurigancho

Desde las 8:00 a. m. hasta las 11:50 p. m. en A. H. Unión y Progreso sector Laura Bozzo.

Corte de agua en Pachacámac

Interrupción temporal del servicio de agua potable.

Zonas de Carabayllo donde será el corte de agua

Asimismo, Sedapal también anuncia que habrá interrupción del servicio de agua potable en las siguientes áreas del distrito de Carabayllo, desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. del miércoles 28 de octubre:

Corte de agua en Carabayllo.

En Villa María del Triunfo

Desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en R-16: P. J. Nueva Esperanza, A. H. Virgen de Lourdes. R-17: A. H. Virgen de Lourdes, A. H. Virgen de Lourdes comité 10 Norte, A. H. Virgen de Lourdes cmte. 13, A. H. Virgen de Lourdes - Cmdte. 16, Norte - A, A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - cmte. 2 Sur, P. I. Central Unificada Perú con futuro, A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur. Cuadrante: Av. Ramiro Merino , av. 26 de Noviembre, jr. Libertad, av. 7 de Junio, zona intangible, av. 12 de Octubre, jr. Canta, jr. Paruro, Pje. El Corregidor, calle Las Palmeras, calle 3 de Octubre.

hasta las 5:00 p. m. en R-16: P. J. Nueva Esperanza, A. H. Virgen de Lourdes. R-17: A. H. Virgen de Lourdes comité 10 Norte, A. H. Virgen de Lourdes cmte. 13, A. H. Virgen de Lourdes - Cmdte. 16, Norte - A, A. H. Virgen de Lourdes Ampliación - cmte. 2 Sur, P. I. Central Unificada Perú con futuro, A. H. Virgen de Lourdes Comité 14 Sur. Cuadrante: , av. 26 de Noviembre, jr. Libertad, av. 7 de Junio, zona intangible, av. 12 de Octubre, jr. Canta, jr. Paruro, Pje. El Corregidor, calle Las Palmeras, calle 3 de Octubre. Desde las 5:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. en A. H. Nva. Esperanza comité 19-A, A. H. Nva. Esperanza Comité 22A-1. A. H. Nva. Esperanza cmte. 42A, A. H. Nva. Esperanza cmte. 22A-3, A. H. Nva. Esperanza cmte. 22D, A.H. Comité 52C zona 4 - P. J. Nva. Esperanza, A. H. Mario V. Llosa, A. H. Nva. Esperanza cmte. 42B, A. H. Nva. Esperanza cmte. 1A, A. H. Nva. Esperanza cmte. 26C, A. H. Nva. Esperanza cmte. 51B.

En ese sentido, Sedapal reporta que el corte de agua, hasta el cierre de esta nota, afectará a al menos cuatro distritos de Lima el 28 de octubre. Se aconseja revisar las plataformas oficiales de la empresa ya que la programación podría variar conforme pasen las horas.