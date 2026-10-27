Gobierno designa a nueva directora ejecutiva del INABIF: ¿quién asumirá el cargo?

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) designó a Susalen María Tang Flores como nueva directora ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), entidad encargada de desarrollar acciones y servicios dirigidos a niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y familias en situación de vulnerabilidad.

Gobierno designa nueva directora del INABIF

La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 000538-2026-MIMP, publicada con fecha del 26 de octubre de 2026. A través de este dispositivo, se establece que Tang Flores asumirá el cargo de confianza dentro de la estructura del ministerio.

"Designar a la señora SUSALEN MARÍA TANG FLORES en el cargo de confianza de Directora Ejecutiva del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar - INABIF del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables", afirmó el documento.

¿Qué establece la resolución del MIMP?

De acuerdo con el documento oficial, la designación responde a que el cargo de director ejecutivo del INABIF se encontraba vacante. Por ello, la institución consideró necesario nombrar a una persona para asumir las funciones correspondientes a esta posición.

Asimismo, el dispositivo se sustenta en diversas normas, entre ellas la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley N.° 27594, que regula la participación del Poder Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y la Ley N.° 31419, relacionada con los requisitos para acceder y ejercer cargos públicos de libre designación.

¿Cuál es la función del INABIF?

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) es un organismo que depende del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y que desarrolla servicios de protección y atención para poblaciones en situación de riesgo o desprotección.

Como parte de sus ámbitos de intervención se encuentran la atención de niñas, niños y adolescentes que requieren medidas de protección, así como el acompañamiento a familias y otros grupos vulnerables, de acuerdo con los servicios y programas que tiene a su cargo.

En ese contexto, la Dirección Ejecutiva cumple un papel importante en la conducción y gestión de las acciones institucionales, así como en la implementación de los lineamientos establecidos por el sector.

Finalmente, con esta disposición, el MIMP formaliza la cobertura de la plaza que se encontraba vacante con la nueva designación de la directora ejecutiva del INABIF. El documento no detalla otros cambios administrativos ni precisa nuevas medidas vinculadas con los servicios de atención del programa.