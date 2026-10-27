Madre de Dios: rescatan a puma juvenil que ingresó a una vivienda y lo devuelven a su hábitat natural

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un inesperado encuentro con la fauna silvestre generó preocupación entre los habitantes de Puerto Pastora, en la región Madre de Dios. Un ejemplar juvenil de puma (Puma concolor) ingresó a una vivienda de esta localidad, lo que motivó la intervención de las autoridades especializadas para evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.

Puma juvenil ingresó a una vivienda en Puerto Pastora

La emergencia fue atendida por la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre (Gerfor) de Madre de Dios, entidad que activó los protocolos correspondientes para controlar la situación y garantizar el manejo adecuado del felino.

Debido a que se trata de un animal silvestre, su presencia dentro de una zona habitada requería una intervención técnica que permitiera retirarlo sin poner en peligro a los vecinos ni ocasionarle lesiones.

Durante el operativo, el personal especializado utilizó un dardo tranquilizante para facilitar la captura y manipulación segura del puma. Este procedimiento permitió controlar al ejemplar y continuar con las acciones necesarias para alejarlo del área urbana.

La intervención fue realizada bajo medidas técnicas orientadas a proteger tanto a las personas involucradas como al felino. Además, la Gerfor destacó la participación de los ciudadanos, cuya colaboración permitió atender oportunamente el incidente.

El caso llamó la atención por la presencia de un puma juvenil en un espacio doméstico, una situación que evidencia la importancia de contar con mecanismos de respuesta ante encuentros inesperados entre las personas y los animales silvestres.

¿Qué pasó con el puma tras ser rescatado?

Luego de su captura, el ejemplar fue trasladado fuera de la zona urbana para ser liberado en un entorno natural, alejado de los asentamientos humanos. De esta manera, las autoridades buscaron reducir el riesgo de nuevos encuentros con los pobladores y permitir que el animal permaneciera en un espacio adecuado para su condición silvestre.

La Gerfor también aprovechó el incidente para recordar a la ciudadanía cómo debe actuar cuando encuentra animales silvestres cerca de viviendas o en espacios públicos.

Entre las principales recomendaciones figura mantener una distancia prudente, evitar cualquier intento de acercamiento y no manipular al animal por cuenta propia. Aunque algunos ejemplares puedan parecer tranquilos, su comportamiento puede resultar impredecible cuando se sienten amenazados o están desorientados.

Asimismo, se recomienda comunicar inmediatamente el hallazgo a las autoridades competentes para que personal capacitado evalúe la situación y determine las medidas necesarias.

El rescate del puma juvenil en Puerto Pastora permitió retirar al felino de una vivienda y devolverlo a un entorno natural. La intervención también recuerda la importancia de actuar con precaución ante la presencia de fauna silvestre y de recurrir a especialistas para evitar accidentes y proteger a los animales.