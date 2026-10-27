Vecinos de Chaclacayo denuncian que no se ha descolmatado parte del río Rímac y temen colapso de puente Huampaní

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del fenómeno El Niño ha puesto en alerta a las zonas más vulnerables de Lima como es el caso de Chaclacayo. Allí los vecinos se han mostrado preocupados por las consecuencias que podría ocasionar el paso del evento climático. Denuncian que parte del cauce del río Rímac no se ha descolmatado y temen por un eventual colapso del puente Huampaní.

Denuncian falta de descolmatación del río Rímac

Los residentes del citado distrito han levantado su voz ante la falta de descolmatación. Debajo del puente Huampaní hay la presencia de piedras, basura, ladrillos de construcción, cajas de frutas e incluso troncos así palos, que ante una posible crecida del río capitalino podría generar estragos en la estructura.

Según informa Buenos Días Perú la vía de acceso localizada en Chaclacayo tuvo una inversión de 19 millones de soles para su construcción tras el colapso de otro por el paso del fenómeno El Niño en 2017.

"Desde el año pasado se limpió una parte, pero lo hizo una hidroeléctrica. Desde que se inauguró este puente no han hecho absolutamente nada, está en un abandono total. Puede haber inundaciones, pérdida de casas, vidas humanas ahora con esta inclemencia del fenómeno El Niño", sostuvo Carmen Córdoba, dirigente de vecinos de Chaclacayo.

Alerta máxima en las quebradas

De acuerdo al informe, en la quebrada Pedregal, en el distrito Lurigancho - Chosica hay presencia de calamina, maleza y gran cantidad de basura en sus alrededores. En caso se active una quebrada podría arrasar con todo ello y afectar a las casas aledañas. Muchas de estas viviendas poseen paredes en el aire que podrían colapsar y no resistirían el paso de las rocas y el lodo.

Viviendas que se encuentran en la quebrada Pedregal en Lurigancho - Chosica

Por su parte, en la quebrada Quirio las geomallas que se localizan allí se encuentran en peligro debido a que muy cerca a ellas hay rocas acolmatadas que ocasionarían que revienten. Asimismo, hay espacios que no han sido cubiertos y por los que podrían pasar las rocas.

Personas usan diques de quebrada Quirio, en Chosica, como puentes

Además, sus diques están resquebrajados y rotos e inclusive son usados como puentes por las personas que exponen sus vidas quienes señalan que deben pasar por allí porque no hay otro lugar que les permita llegar a sus destinos.

Ante la iminente llegada del fenómeno El Niño, los vecinos de Chaclacayo han denunciado que no se ha descolmatado parte del río Rímac y expresaron temor ante un eventual colapso del puente Huampaní.