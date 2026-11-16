16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Vinícius Júnior habló sobre su irregular comienzo de temporada con el Real Madrid y reconoció que no tuvo la preparación física de años anteriores. El brasileño también mencionó el impacto de quedar fuera del Mundial 2026 y las negociaciones contractuales con el club español.

Vinícius Júnior reconoce que entrenó menos durante sus vacaciones

El delantero brasileño explicó que aprovechó sus vacaciones para descansar, compartir tiempo con su familia y desconectarse del fútbol. Sin embargo, admitió que entrenó menos que en temporadas anteriores, situación que influyó en su preparación para afrontar los compromisos con el Real Madrid.

El atacante también reconoció que atravesó momentos complicados después de que Brasil quedara eliminado del Mundial 2026 antes de lo esperado. La derrota afectó al entorno de la selección y fue uno de los factores que mencionó al explicar su comienzo de temporada.

"Entrené menos estas vacaciones, no me preparé de la mejor manera", señaló.

El futbolista también habló sobre las negociaciones para renovar su contrato con el Real Madrid. Según explicó, las conversaciones sobre su futuro y el interés de otros clubes ocuparon parte de su atención durante los últimos meses, mientras continuaba cumpliendo sus compromisos deportivos.

Además, Vinícius reconoció que tuvo dificultades para mantener la concentración en medio de estos asuntos personales y profesionales. El delantero afrontó un periodo de descanso diferente al de otros años, en el que priorizó pasar tiempo con sus seres queridos antes de volver a los entrenamientos y a la competencia oficial.

⚠️🇧🇷 Vinícius Júnior, sobre su bajo nivel en el comienzo de la temporada:



"No me preparé de la mejor manera después del Mundial.

El desgaste es muy grande. Me tomé las vacaciones para disfrutarlas de verdad, para pasar más tiempo con mi familia... al final, entrené menos.



Soy... pic.twitter.com/EAjrjsPffr — Samuel Vargas (@SVargasOK) November 16, 2026

Los números de Vinícius con el Real Madrid y su situación en Brasil

Vinícius registraba un gol y tres asistencias en 12 partidos con el Real Madrid durante este inicio de temporada. Estas cifras acompañan el análisis de su rendimiento, luego de un periodo en el que también tuvo dificultades para mantener continuidad goleadora.

El brasileño también se refirió a su participación con la selección de Brasil y a las exigencias que representa vestir la camiseta nacional. Durante sus declaraciones, abordó las críticas que recibe el equipo y la necesidad de mejorar su funcionamiento colectivo de cara a sus próximos compromisos internacionales.

En uno de sus encuentros recientes, Vinícius anotó dos goles frente a Japón, aunque Brasil terminó perdiendo por 3-2. El resultado formó parte de los partidos amistosos disputados por el combinado brasileño durante su preparación internacional.

El atacante atraviesa así un periodo de autocrítica, en el que reconoció aspectos de su preparación física y concentración que influyeron en su rendimiento. Vinícius Júnior busca recuperar su mejor nivel con el Real Madrid, mientras continúa trabajando con Brasil para afrontar sus siguientes compromisos.