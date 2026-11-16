16/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un nuevo y tenso capítulo se vive en la política internacional desde Paraguay. El expresidente de la república Santiago Peña ingresó este lunes a la cárcel militar de Viñas Cué esposado y portando un chaleco antibalas, en el marco de un fuerte despliegue de seguridad ordenado por las autoridades judiciales del país guaraní.

El traslado desde el Regimiento Escolta Presidencial

Imágenes difundidas captaron el momento en que el exmandatario ingresó a la instalación castrense poco después de las 3:00 p.m. (hora local). Peña vestía una camisa blanca y un pantalón azul, un atuendo similar al que utilizaba habitualmente durante las jornadas de trabajo de su gestión presidencial.

El traslado se ejecutó desde el Regimiento Escolta Presidencial, unidad militar a la que Peña había sido derivado el pasado 6 de noviembre, pocas horas después de su destitución.

La medida fue dispuesta de manera directa por el juez de garantías Osmar Legal, a raíz de las denuncias públicas sobre supuestos privilegios y comodidades indebidas con las que contaba el exjefe de Estado durante su reclusión inicial.

🟥 #Asunción | El preso #53 de Viñas Cué



📌 Así llegó Santiago Peña y ya cumple prisión preventiva sin privilegios.



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Motivos del cambio de reclusión y medidas de seguridad

La decisión del magistrado se produjo luego de que el presidente paraguayo, Pedro Alliana, destituyera al comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Daiub. El ministro de Defensa, Óscar González, confirmó a ABC Color que consultó con Daiub sobre la instalación de máquinas y equipos de gimnasia en la celda del exmandatario, hallazgo que desató polémica.

Ante esta situación, el juez Legal ordenó a la Suprema Corte de Justicia Militar el "inmediato traslado" de Peña a Viñas Cué, exigiendo a las autoridades penitenciarias establecer todas las medidas de seguridad para resguardar su integridad física, disponiendo además que permanezca en un área aislada y separada de los demás reclusos.

🚨 AHORA: DESTITUYERON AL COMANDANTE DEL REGIMIENTO ESCOLTA PRESIDENCIAL, JOSÉ DAYUB, POR ARMAR UN GIMNASIO PERSONAL PARA SANTIAGO PEÑA, EXPRESIDENTE DE PARAGUAY 🇵🇾



Ministro de defensa general Óscar González, confirmó que acondicionaron una oficina para gimnasio privado de... pic.twitter.com/NYReGdk7f8 — Santiago Ravidlas (@SantiRavidlasPy) November 16, 2026

La caída de Santiago Peña se desencadenó luego de que el Senado lo declarara culpable de "mal desempeño de funciones" en un juicio político exprés que determinó su salida anticipada del poder.

El exmandatario se encuentra vinculado legalmente al caso Ueno bank, entidad financiera que entró en un proceso de resolución dictado por el Banco Central de Paraguay y que administraba fondos masivos de instituciones públicas y de cajas de jubilados. Con su ingreso al penal militar, el exgobernante continuará afrontando las investigaciones judiciales bajo estrictas medidas cautelares.

El impactante traslado de Santiago Peña a una prisión militar esposado y con chaleco antibalas refleja la gravedad de la crisis institucional que atraviesa Paraguay, marcando un precedente histórico para la clase política de la región.