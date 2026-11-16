16/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La lucha por la permanencia no está aún definitiva en la Liga1, aunque CD Moquegua, uno de los involucrados antes del inicio de la fecha 17 del Torneo Clausura, escapó del asunto. Tras imponerse por 2 a 1 a Atlético Grau, con remontada incluida, garantizó su permanencia, al menos, para la temporada 2027.

Partido resuelto sobre la hora

El cuadro local, consciente de su situación, buscó desde el inicio el gol de la tranquilidad y con un remate de larga distancia, el paraguayo Nicolas Chávez puso a pruebas al 'pato' Álvarez que con un manotazo evitó el ingreso del esférico a su red.

Sin embargo, fue el conjunto piurano el que sacó provecho y en una pérdida de balón de Edgar Lastre en el medio campo, nació un contragolpe que fue letal. A los 25' Pablo Lavandeira recibió desde la izquierda un centro y con un remate al medio venció al meta Carlos Grados que se jugó mucho a su derecha.

Con empuje, el cuadro moqueguano logró emparejar antes del final de la primera parte gracias al veterano Jeferson Collazos, que los 37' de un cabezazo decretó el 1-1. El encuentro se fue al descanso en tablas y sin que ninguno pudiera romper la igualdad, que parecía mantenerse hasta la culminación del cotejo.

No obstante, a los 97' una falta sobre el ecuatoriano Brayan Angulo no visto en primera instancia, pero sí en el VAR, significó un penal a favor de CD Moquegua. El mismo jugador que sufrió el contacto se encargó del cobro y colocándola a su derecha decretó el 2-1 y la salvación de la categoría.

Pelea por la permanencia

Para la temporada 2027 ya hay un equipo que ha descendido oficialmente y es UTC de Cajamarca, que este lunes se despidió con un triunfo por 5-3 sobre Los Chankas, acabando con sus opciones que tenía el cuadro andahuaylino de meterse en la próxima Copa Sudamericana.

Los únicos cuadro que siguen complicados con la baja son FC Cajamarca, penúltimo con 29 puntos en la tabla general y ADT de Tarma con 32. El conjunto tarmeño igualó hoy con Cusco FC y queda a la expectativa de lo que haga este sábado ante Alianza Lima, necesitando de ganar y golear en el estadio Alejandro Villanueva.

El descenso se va definiendo y un equipo logró escapar de ese 'fantasma'. CD Moquegua remontó de forma agónica a Atlético Grau y consiguió tres puntos que le aseguran una temporada más en primera disputando la Liga1.