16/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Un nuevo escándalo institucional remece a la región Arequipa. Dos trabajadores del servicio de serenazgo de la Municipalidad Distrital de Paucarpata fueron detenidos en flagrancia delictiva por efectivos de la Policía Nacional, acusados de sustraer diversos bienes y materiales pertenecientes al propio municipio.

El operativo en el recinto Smartpata y la intervención policial

Los hechos se registraron este último sábado, pasado el mediodía, en las instalaciones del recinto SmartPata, base central de operaciones de Seguridad Ciudadana y monitoreo por videovigilancia, ubicado en el populoso pueblo joven Miguel Grau.

De acuerdo con el reporte oficial, el operativo se activó luego de que un trabajador del área advirtiera movimientos sospechosos y diera aviso inmediato al jefe de Seguridad Ciudadana, el capitán Alfonso Aguirre, quien solicitó el apoyo urgente de las fuerzas del orden.

Al irrumpir en el establecimiento, la policía logró interceptar a uno de los implicados, identificado como Brian Herrera Tello, tras una breve persecución interna dentro del predio.

Al realizar el registro correspondiente, los agentes hallaron en el interior de su vehículo particular una considerable cantidad de mercadería municipal valorizada en S/ 2 500, la cual incluía dos sacos de polietileno repletos de botas de seguridad y un balde de aceite vehicular.

🔴🔵 #ExitosaNoticias 📰📰 | En Arequipa, dos serenos fueron detenidos luego de presuntamente haber hurtado bienes de la Municipalidad de Paucarpata. El hecho se registró durante el último fin de semana, cuando los agentes ingresaron con un vehículo particular a la base de... pic.twitter.com/7EL9DAza9I — Exitosa Noticias (@exitosape) November 16, 2026

Asimismo, las pesquisas apuntan a otro trabajador edil, el almacenero José Huaynacho Corrales, cuyos desplazamientos y maniobras durante la sustracción quedaron registrados por las cámaras de seguridad interna del local ubicado en la calle Mariscal Nieto.

Tras permanecer en la comisaría respectiva, este lunes ambos sospechosos fueron derivados hacia la Unidad de Flagrancia del Poder Judicial para el inicio del proceso fiscal correspondiente bajo la presunta comisión del delito contra el patrimonio.

Ante la gravedad de los hechos, la jefatura municipal dispuso una auditoría completa del inventario del almacén para esclarecer si existían robos sistemáticos previos o si se trata de un hecho aislado con motivaciones personales.

La captura de los dos serenos en Paucarpata, pone en evidencia la urgente necesidad de reforzar los mecanismos de control interno y fiscalización en las instituciones públicas de Arequipa, garantizando que quienes tienen el deber de velar por la seguridad y el orden ciudadano no terminen convirtiéndose en los infractores de la ley.