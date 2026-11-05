Miguel Vargas hace autocrítica tras empate ante Sport Boys: "Tuvimos muchas ocasiones de gol"

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El arquero de Universitario de Deportes, Miguel Vargas, analizó el empate obtenido frente a Sport Boys por la jornada del Torneo Clausura y reconoció la falta de eficacia del plantel merengue en el tramo final del partido.

Tras el compromiso en el Estadio Monumental, el guardameta valoró el dominio territorial ejercido por la escuadra estudiantil y detalló los avances referentes a su continuidad contractual con la institución de cara a la próxima temporada de la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Análisis del trámite del encuentro y la propuesta del rival

El guardameta del conjunto merengue evaluó el desarrollo del cotejo y destacó la cantidad de aproximaciones generadas en ofensiva por su equipo durante los noventa minutos de juego.

El futbolista detalló que la postura defensiva adoptada por el cuadro rival complicó la concreción de las oportunidades de gol en condición de local.

"Tuvimos muchas ocasiones de gol y siento que si nos daban 2 minutos más lo ganábamos (...) así se nos vienen a jugar acá en casa, se nos meten atrás, no salen de contra tienen poca ocasiones de gol y tenemos que estar preparados para lo que nos toque"

🎙️Miguel Vargas: "TUVIMOS MUCHAS OCASIONES DE GOL Y SI NOS DABAN 2 MINUTOS MÁS LO GANÁBAMOS". #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/dmiRySQVHF 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/f1kaHtNx6p November 5, 2026

Renovación de contrato y competencia en el arco crema

El guardameta nacionalizado peruano también abordó las negociaciones con la directiva estudiantil respecto a la extensión de su vínculo profesional con el club.

La confirmación de las gestiones contractuales asegura la permanencia del portero sin ocupar plaza de extranjero en el plantel para las competiciones nacionales e internacionales de la siguiente campaña. Respecto al estado de las conversaciones para su renovación con Universitario de Deportes, el futbolista afirmó:

"Si, faltan detalles, pero todo va bien encaminado", señaló.

🎙️Miguel Vargas sobre su renovación con la 'U': "FALTAN DETALLES PERO VA BIEN ENCAMINADO". #HablemosDeMAX #universitariodedeportes Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/dmiRySQVHF 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/VbrSw1HsNF — L1MAX (@L1MAX_) November 5, 2026

En relación con el trabajo diario y la disputa por la titularidad con Diego Romero bajo el mando del comando técnico, el arquero valoró la exigencia interna en la posición. Sobre la alternancia y el desempeño del arco merengue durante el campeonato, el guardameta concluyó.

"Siempre lo he dicho, la competencia eleva el nivel del arco. Me ha tocado tapar a mí y a él. Siempre nos hemos mantenido fuertes. En el día a día nos apoyamos y al que le toque tiene que estar. El profe me dio la confianza", indicó.

En ese sentido, Miguel Vargas enfocaría sus entrenamientos en mantener la continuidad en la alineación titular de Universitario de Deportes y cerrar la negociación de su renovación contractual para asegurar su permanencia en el club de cara a los desafíos del torneo local y la Copa Libertadores.