"Fue uno de los mejores partidos": Lapadula destaca rendimiento de Universitario tras empate

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes igualó en condición de local frente a Sport Boys en el Estadio Monumental por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El conjunto chalaco tomó la delantera en el marcador con anotaciones de Christian Cueva y Percy Liza tras sostener un esquema defensivo ordenado.

Sin embargo, el equipo merengue logró la igualdad en los minutos finales del compromiso mediante los tantos de Alex Valera y Caín Fara. Concluida la contienda, el delantero Gianluca Lapadula brindó sus apreciaciones a los medios de comunicación sobre el desarrollo del cotejo.

Evaluación del trámite del partido y el resultado en el Estadio Monumental

El atacante del cuadro crema analizó el desempeño colectivo mostrado en el campo de juego y valoró la capacidad de respuesta del plantel para revertir un marcador adverso en la recta final del compromiso.

El futbolista resaltó la intensidad del juego propuesto por la escuadra local y el volumen de ataque sostenido a lo largo de los noventa minutos frente al planteamiento del rival. Sobre el desarrollo del encuentro y la consecución de la igualdad en los minutos finales, Gianluca Lapadula resaltó el rendimiento de juego.

"Yo creo que hicimos uno de los mejores partidos y claro empatar así al final fue muy importante entonces yo me quedo con un punto ganado", indicó.

🎙️Gianluca Lapadula: "FUE UNO DE LOS MEJORES PARTIDOS. Empatarlo hacia el final del partido creo que fue un punto ganado". #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/dmiRySQVHF 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/Cb9uRLAmW8 November 5, 2026

Control de juego, decisiones arbitrales y proyección en la tabla

El delantero merengue se refirió también al dominio de la posesión del balón durante el cotejo y lamentó la falta de precisión para asegurar los tres puntos en condición de local.

"Siempre tuvimos buen manejo de la pelota y que lástima que no ganamos", detalló.

Al ser consultado sobre las incidencias y cobros del cuerpo arbitral durante el desarrollo del encuentro, el futbolista prefirió no profundizar en polémicas sobre el arbitraje.

"Hoy tampoco voy hablar sobre el árbitro(...) hay imágenes yo no voy a decir nada", indicó. 🎙️Gianluca Lapadula sobre el penal a Zambrano: "HOY TAMPOCO VOY A HABLAR DEL ÁRBITRO. HAY IMÁGENES Y NO VOY A DECIR NADA". #HablemosDeMAX Ingresa al programa 👉🏽https://t.co/dmiRySQVHF 📅 De lunes a jueves a las 12:30 p.m. https://t.co/sSjTglimbz — L1MAX (@L1MAX_) November 5, 2026

Finalmente, el delantero se mostró optimista respecto al desenlace del campeonato nacional a falta de dos fechas para la conclusión del certamen.

"¿Claro y por qué no seguir con la misma ilusión? todavía faltan 2 partidos", detalló.

En ese sentido, Gianluca Lapadula enfocaría su preparación física y táctica junto al resto del plantel de Universitario de Deportes de cara a los últimos dos compromisos de la fase regular, con el objetivo de corregir los errores cometidos en el área rival y sumar las unidades necesarias que les permitan seguir peleando por el liderato del Torneo Clausura.