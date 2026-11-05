Papa León XIV en Perú: Serpost lanza cuatro sellos postales conmemorativos por su visita y costarán S/6 cada uno

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La próxima visita del papa León XIV al Perú también tendrá un recuerdo especial para los ciudadanos y coleccionistas. Los Servicios Postales del Perú (Serpost) presentaron una colección de cuatro sellos postales conmemorativos que rinden homenaje al pontífice y a su próximo recorrido por el territorio nacional, programado del 11 al 16 de noviembre de 2026.

Presentan sello postal conmemorativo por la visita del papa León XIV

La iniciativa busca inmortalizar este acontecimiento religioso mediante estampillas que incorporan imágenes del Santo Padre y referencias a importantes figuras de la santidad peruana. La colección estará disponible desde este jueves 5 de noviembre en las oficinas de Serpost a nivel nacional.

En total, se pondrán en circulación 20 mil ejemplares, mientras que cada estampilla tendrá un precio de S/6. De esta manera, las personas interesadas podrán adquirir los diseños de manera individual y conservarlos como recuerdo de la visita apostólica.

La presentación oficial contó con la participación de autoridades religiosas y representantes de la empresa postal. Durante la ceremonia se realizó el tradicional matasellado de las estampillas, procedimiento que marca oficialmente su emisión, a cargo del nuncio apostólico en el Perú, monseñor Paolo Rocco Gualtieri.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | En el marco de la visita del papa León XIV al Perú, presentaron un sello postal conmemorativo que busca recordar este acontecimiento histórico y los mensajes que dejará el santo padre a los fieles peruanos. Así lo señaló la comisión encargada de organizar su visita. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV en Cusco: instalan escenario en Sacsayhuamán para recibir a más de 85 mil fieles este 15 de noviembre November 5, 2026

¿Cómo son los cuatro sellos postales del papa León XIV?

La colección está integrada por cuatro diseños diferentes, cada uno con una representación vinculada al pontificado de León XIV y su relación con la Iglesia peruana.

El primer sello presenta el retrato oficial del papa León XIV, mientras que el segundo lo muestra rezando frente a la estatua de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los santos más representativos del Perú.

Por su parte, el tercer diseño reproduce la inauguración de la estatua de Santa Rosa de Lima en los jardines del Vaticano, un acontecimiento que también forma parte de los vínculos entre el pontífice y la tradición religiosa peruana.

Finalmente, la cuarta estampilla reúne una ilustración del Santo Padre acompañada de referencias a los santos peruanos y el lema oficial de su visita apostólica: "Abramos el corazón".

¿Dónde comprar los sellos y cuánto cuestan?

Los ciudadanos interesados en adquirir esta colección podrán encontrar los cuatro diseños en las oficinas de Serpost distribuidas a nivel nacional, desde este jueves 5 de noviembre.

Cada estampilla tendrá un costo de S/6, por lo que quienes deseen completar la colección deberán invertir S/24 para conseguir los cuatro modelos. La emisión total será de 20 mil ejemplares, convirtiéndose en una edición conmemorativa de circulación limitada.

La ceremonia de presentación también incluyó la firma del libro protocolar y del diploma filatélico por parte de las autoridades participantes, como parte de las actividades oficiales vinculadas al lanzamiento.

Esta colección representa una oportunidad para conservar un recuerdo de la visita del papa León XIV al Perú, combinando la tradición filatélica con imágenes del pontífice y figuras importantes de la historia religiosa nacional. Los interesados podrán buscar los cuatro diseños en las oficinas de Serpost desde el 5 de noviembre, considerando que se trata de una emisión de 20 mil ejemplares.