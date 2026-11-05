Hijo de expresidente de Ecuador fue detenido en operativo contra el narcotráfico

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En un operativo internacional contra el narcotráfico que contó con la participación de agentes de los Estados Unidos realizado el último miércoles, fue detenido Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram. La intervención se realizó en Panamá y permitió la detención de otros exfuncionarios.

Con requisitorias en Estados Unidos

También fueron capturados el ex alcalde de la ciudad de Manta, Jaime Estrada Bonilla (2009-2014), y su hijo Jaime Estrada Medranda, exmiembro de la Asamblea Nacional durante el gobierno de Rafael Correa. A su vez, en Guayaquil fueron arrestados otras personas, Geovanny Antonio Fernández Menéndez y William José Briones López.

Las cinco personas detenidas cuentan con requisitorias por parte de la justicia estadounidense, por estar vinculados al delito de narcotráfico, tal como lo señaló el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg. Cabe precisar que el operativo fue un trabajo coordinado entre Ecuador y Panamá, además de tener la participación de la DEA e Interpol.

#ATENCIÓN Jacobo Bucaram, quien tiene Notificación Roja de Interpol y es requerido por la justicia de Estados Unidos y otras dos personas vinculadas a este caso, fueron detenidos por la Policía Nacional en Guayaquil. Serán enviados a ese país conforme al proceso correspondiente. El mensaje es claro: no hay privilegios, no hay intocables y no hay espacio para la impunidad. Bajo el liderazgo del presidente Daniel Noboa, la Policía Nacional y todo el Bloque de Seguridad, seguimos actuando con firmeza. Quien tenga cuentas pendientes con la justicia tendrá que responder. Seguimos trabajando. — John Reimberg (@JohnReimberg) November 4, 2026

"Estas acciones forman parte de la cooperación internacional contra la estructuras del narcotráfico y permitieron poner a los detenidos a órdenes de las autoridades competentes, en el marco de los respectivos procesos de extradición hacia Estados Unido", publicó el funcionario en su cuenta de X.

Jacobo Bucaram cuenta con sentencia

A Jacobo Bucaram lo arrestaron casi dos meses después de que la justicia ecuatoriana lo sentenciara junto a su padre a nueve años y cuatro meses de prisión por delincuencia organizada. Ambos fueron hallados culpables de un caso relacionado con la comercialización irregular de pruebas para el Covid-19 durante la pandemia.

La tesis fiscal los acusaba de colaborar entre marzo y agosto del 2020 con un organigrama delictivo que consiguió beneficios económicos a través de la venta irregular de unas 21 mil pruebas, así como de otros insumos médicos. Para Abdalá Bucaram, el fallo judicial fue "ridículo" porque se trató de un acuerdo con privados.

Por el lado de Estrada Bonilla, se estaba presentando para las elecciones a la alcaldía de Manta del próximo 29 de noviembre, mientras que su hijo que intentó postular a la prefectura de Manabí, no pudo hacerlo debido a que le rechazaron su inscripción.

El último miércoles se realizó un operativo conjunto entre Ecuador y Panamá con participación de la DEA que permitió dar con Jacobo Bucaram, hijo del expresidente de Ecuador, Abdalá Bucarán, en un operativo contra el narcotráfico. Otros exfuncionarios también fueron capturados en suelo ecuatoriano por el mismo delito.