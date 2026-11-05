Pensión 65 inicia PAGO de S/ 350 a través de "carritos pagadores" el 11 de noviembre: ¿quiénes serán beneficiados?

05/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A partir del 11 de noviembre, miles de usuarios del programa Pensión 65 recibirán el pago de S/ 350 a través de "carritos y avioncitos pagadores". Conoce quiénes se verán beneficiados con el cobro correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026.

Pensión 65: carritos y avioncitos iniciarán pago de S/ 350

Si bien el lunes 5 de octubre se dio inicio al pago de la subvención bimestral de S/ 350 correspondiente al padrón septiembre-octubre del 2026 a los usuarios de Pensión 65, surge una nueva noticia relacionada al cobro de ese monto.

A través de sus redes sociales, el programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que desde este miércoles 11 de noviembre, sus afiliados podrán cobrar la subvención bimestral a través del despliegue de empresas transportadoras de valores (ETV), más conocidos como "carritos y avioncitos pagadores".

El objetivo que tiene esta modalidad es que los usuarios de Pensión 65, que viven en las localidades más alejadas del país, puedan recibir el pago sin tener que trasladarse hasta una agencia del Banco de la Nación o un agente Multired.

¿Quiénes recibirán el pago de S/ 350 de Pensión 65?

Ten en cuenta que este pago mediante "carritos y avioncitos pagadores", no se trata de un nuevo padrón de beneficiarios, sino de la continuación del operativo para quienes tienen asignada esta modalidad de cobro y que viven en comunidades rurales y localidades donde no existen agencias bancarias cercanas.

El programa social del Midis también precisa que los usuarios pueden al punto de encuentro en sus localidades para cobrar de manera segura su subvención bimestral, presentado solo su DNI.

Cabe precisar que los promotores de Pensión 65, quienes orientan a la población, recorren el país debidamente identificados, con su fotocheck visible y el chaleco institucional.

Pasos para verificar si eres beneficiario de Pensión 65

Para saber si eres beneficiario de ese monto, solo debes revisar la aplicación Yachaq, disponible para dispositivos Android y también en su versión web. Solo debes seguir los siguientes pasos para descubrir si podrás cobrar los S/ 350:

Ingresa a la opción "Infórmate aquí". Digita el número del DNI del adulto mayor. Reproduce el código de cuatro dígitos que aparece en pantalla. Haz clic en "Buscar".

Así que recuerda que miles de adultos mayores se verán beneficiados con el pago de S/ 350 de Pensión 65 bajo la modalidad de "carritos y avioncitos pagadores" desde el 11 de noviembre. Se aconseja revisar las redes oficiales del programa social del Midis par conoce los puntos exactos.