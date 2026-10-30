Papa León XIV solicitó votar por correo en las elecciones intermedias de EE. UU. este 3 de noviembre

30/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, solicitó una boleta electoral por correo para participar en las elecciones intermediarias de Estados Unidos, programadas para el próximo 3 de noviembre. Pese a ejercer como líder de la Iglesia católica, el sumo pontífice continúa figurando como votante registrado en el estado de Illinois.

Papa León XIV solicitó participar en elecciones de EE. UU.

La información fue difundida por medios estadounidenses, entre ellos el diario Chicago Sun-Times, consultó los registros de la oficina del secretario del condado de Will en Illinois. Según confirmó Kim Fladhammer, jefa de gabinete de dicha institución, Robert Prevost aparece en la lista de ciudadanos que solicitaron el pasado 3 de octubre votar por correo en los próximos comicios.

"Robert Francis Prevost está en la lista de personas que han solicitado una boleta electoral por correo", declaró la funcionaria al medio estadounidense.

De acuerdo con la información publicada, el papa León XIV mantiene su inscripción electoral en una dirección ubicada en New Lenox, localidad del condado de Will, en Illinois. De esta manera, su condición de ciudadano estadounidense le permite continuar ejerciendo su derecho al sufragio, incluso después de asumir el pontificado.

🇺🇸 Papa Leone XIV ha chiesto la scheda per votare per posta alle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. Robert Francis Prevost risulta ancora elettore registrato nella contea di Will, in Illinois. «Robert Francis Prevost è nell'elenco delle persone che hanno chiesto la scheda per il voto per posta», ha confermato al Chicago Sun-Times l'ufficio del cancelliere della contea (traduzione nostra). La richiesta risale al 3 ottobre. Secondo i registri pubblici citati dal giornale, Prevost ha votato alle primarie repubblicane del 2012, 2014 e 2016, a quelle democratiche del 2008 e 2010 e alle elezioni generali del 2012, 2014, 2018 e 2024. In Illinois non ci si registra per partito. Si vota martedì 3 novembre. Fonte: Chicago Sun-Times #LeoneXIV Lee también Papa León XIV en Perú: preparativos logísticos para la visita del sumo pontífice registran un avance del 90% October 29, 2026

Últimas votaciones en las que ha participado el papa León XIV

Los registros públicos citados por los medios internacionales dan cuenta de la participación electoral de Robert Prevost en anteriores procesos. El actual pontífice votó en las elecciones primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016.

Asimismo, figura como votante en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, hace solo un par de años. No obstante, no participó en las elecciones primarias que se desarrollaron en marzo de este año en el estado de Illinois.

¿Cuándo serán las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Las elecciones intermedias de Estados Unidos se realizarán el martes 3 de noviembre. Estos comicios permitirán elegir a representantes del Congreso y definir la composición de distintos cargos legislativos y autoridades locales.

La solicitud de voto por correo del papa León XIV se produce en medio de los preparativos para esta jornada electoral, en la que millones de ciudadanos estadounidenses acudirán a las urnas para elegir a sus representantes.

Finalmente, la solicitud de voto por correo del papa León XIV se produce en el contexto de los preparativos para las próximas elecciones intermedias de Estados Unidos, que se llevarán a cabo este martes 3 de noviembre y definirán la composición de autoridades estadounidense.