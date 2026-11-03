Juan Sheput cuestiona a diputados que exigen resultados a una semana de delegación de facultades: "Dejen la mala fe"

03/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Juan Sheput, ministro de Trabajo, respondió a los diputados que cuestionan su gestión y exigen resultados. El titular del sector rechazó las críticas y sostuvo que existe una narrativa que busca transmitir que no se ha realizado ningún avance, además, recordó que el Congreso otorgó un plazo de 90 días para emitir los decretos legislativos

Críticas por exigir resultados

El representante del MTC sostuvo que los parlamentarios de la Cámara de Diputados deben ser coherentes con el plazo que ellos mismos aprobaron, luego de que cuestionaran la falta de resultados a solo una semana de otorgar las facultades legislativas al Ejecutivo.

"Hay diputados que son impresionantes. No ha pasado ni una semana y ya quieren resultados, cuando ellos mismos están otorgando 90 días. Si el mismo Parlamento está diciendo que tenemos 90 días para sacar adelante los decretos legislativos, dicen que ha pasado una semana y no se ha hecho nada", indicó..

Acusación de "mala fe"

Sheput afirmó que algunas críticas responden a una intención de instalar una narrativa de que el Ejecutivo no ha realizado avances. El funcionario también señaló que algunos legisladores "le niegan crédito" a la presidenta Fujimori y pidió que revisen la información antes de afirmar que no se han registrado resultados.

"Eso no es política, eso es mala fe, y hay que decirlo con todas sus palabras", respondió.

Defensa de la gestión de Fujimori

Como ejemplo de los avances del Gobierno, Sheput mencionó el destrabe de la Torre Trecca de EsSalud y la colaboración entre el Estado y el sector privado. También sostuvo que la administración actual habría recuperado la confianza en la Presidencia de la República.

El ministro afirmó que durante los primeros 100 días del gobierno de Pedro Castillo se ahuyentaron alrededor de US$20,000 millones en inversiones, mientras que bajo la gestión de Fujimori ya se habrían superado los US$10,000 millones en inversión pública.

#EnVivo | Juan Sheput, ministro de Trabajo, señaló: En los primeros 100 días de Pedro Castillo se ahuyentaron 20 mil millones de dólares. Con Keiko Fujimori ya superamos los 10 mil millones en inversión pública. Mantente informado en la WEB ► https://t.co/hrg1h9s6jY https://t.co/hMiX8eDmjv — Canal N (@canalN_) November 3, 2026

Sheput indicó que el balance de los primeros 100 días corresponde presentarlo a la presidenta Fujimori y al presidente del Consejo de Ministros. Adelantó que la mandataria comunicará los avances del Gobierno este jueves.

La declaración del ministro se produce en medio de las críticas de sectores del Congreso sobre los resultados de la gestión de Fujimori y el uso de las facultades legislativas delegadas.