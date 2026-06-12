José Balcázar confía en que nuevo presidente de EsSalud "desmonte toda forma irregular y perversa" de la institución

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció en exclusiva para Exitosa sobre la reciente designación del nuevo jefe de EsSalud, el doctor Jaime Moreno Eustaquio, quien asumió el cargo en medio de una crisis marcada por cuestionamientos a la gestión anterior.

Recuperar confianza con nueva gestión

Balcázar expresó que la expectativa de su gobierno es que la nueva administración logre desmontar las prácticas irregulares que, según dijo, han caracterizado el manejo del seguro social en los últimos años, subrayando que el cambio busca recuperar la confianza de los asegurados y garantizar un servicio eficiente.

"En el Seguro Social también hemos nombrado a un nuevo director nacional con el cual esperamos desmontar toda forma irregular y hasta perversa de cómo se ha manejado a nivel nacional", señaló el mandatario.

El presidente aprovechó la entrevista para precisar algunas de las obras que busca dejar como legado antes de concluir su mandato el próximo 28 de julio. Recordó que desde el inicio de su gestión se comprometió a demostrar que no era necesario un periodo completo de cinco años para concretar proyectos de impacto.

"Nosotros lo dijimos apenas tomamos el poder: no necesitamos cinco años para hacer obras y lo estamos demostrando, con el Hospital Dos de Mayo, que lo hemos destrabado. Ahí se va a atender la gente con toda la tecnología adelantada, misma que vamos a aplicar el día 20 de junio donde vamos a inaugurar el Hospital Lorena de Cusco. Vamos a inaugurar una serie de hospitales antes de irnos", afirmó.

🔴🔵🚨 #EXCLUSIVA | En exclusiva con Exitosa, el presidente de la República, José Balcázar, se pronunció sobre la reciente designación del nuevo jefe de EsSalud y expresó su expectativa de impulsar cambios en la institución.



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Nuevo presidente busca "romper" la burocracia

La designación de Moreno ocurre tras semanas de críticas a la gestión anterior de EsSalud, que enfrentó denuncias por retrasos en adquisiciones médicas, saturación hospitalaria en Lima y regiones, conflictos sindicales por precarización laboral y presuntos sobrecostos en compras.

En ese contexto, Moreno anunció un modelo de "gerencia plana", con atención 24/7 y supervisión directa de emergencias, comprometiéndose a ejecutar de manera inmediata al menos el 25 % del presupuesto disponible en cada red asistencial. Su discurso apunta a romper la burocracia y agilizar la atención de los asegurados, un reclamo constante de los pacientes que esperan procedimientos críticos.

Jaime Moreno (derecha) fue presentado como nuevo titular del Seguro Social

El respaldo de Balcázar al nuevo jefe de EsSalud refleja la urgencia de reformar una institución golpeada por la desconfianza ciudadana y por la percepción de ineficiencia. La apuesta por una gestión más ágil y transparente se suma al paquete de obras hospitalarias que el presidente busca inaugurar antes de dejar el cargo, con el objetivo de mostrar resultados tangibles en materia de salud pública.

El reto, sin embargo, será doble: resolver la crisis interna marcada por denuncias de corrupción y conflictos laborales, y demostrar en el corto plazo que los cambios anunciados se traducen en mejoras reales para los asegurados.