José Balcázar evita referirse a pedido de elecciones complementarias: "No podría interceder o parcializarme"

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

En declaraciones a Exitosa, el presidente José Balcázar evitó pronunciarse sobre el pedido de elecciones complementarias y afirmó que no puede interceder ni parcializarse con alguna posición. Añadió que dicha solicitud debe ser atendida por las autoridades electorales.

Balcázar se pronuncia sobre propuesta de elecciones complementarias

Las numerosas irregularidades detectadas y denunciadas durante la jornada electoral del 12 de abril no solo han socavado la legitimidad de las entidades electorales, sino también que algunos candidatos presidenciales como López Aliaga y Keiko Fujimori planteen la posibilidad de desarrollar unas "elecciones complementarias".

Consultado sobre esta propuesta, José María Balcázar fue enfático al señalar que en su condición de presidente de la República no puede emitir una opinión al respecto ya que debe respetar la autonomía de las entidades electorales, así como la normativa vigente que regula el proceso democrático.

"Ahí tengo que ser respetuoso de la autonomía. Yo no podría, de alguna manera, interceder o parcializarme con alguna posición. Yo creo que el Jurado Nacional de Elecciones tiene su propia legislación en concordancia con la Constitución, de tal manera, que sean los únicos que pueden ver si eso es posible o no", dijo.

Según indicó, desde su gestión se ha hecho "todo lo que corresponde" para fortalecer los comicios, como es el caso de entrega anticipada de recursos económicos para los comicios. En ese sentido, indicó que todas las fallas que sucedan durante la jornada son responsabilidad de las autoridades electorales.

Finalmente, el mandatario instó a los organismos electorales a superar las irregularidades, ya que se configuran como el principal problema para tener un presidente legítimo en el breve plazo.

Fujimori considera razonable propuesta de elecciones complementarias

La virtual ganadora de la primera vuelta de las elecciones, Keiko Fujimori, ha considerado como "razonable" la propuesta del candidato, Rafael López Aliaga, de celebrar unas elecciones complementarias en respuesta a las irregularidades que se produjeron en distintos centros de votación.

"He escuchado el pedido que ha hecho y me parece razonable porque ya no está hablando de insurgencia, ya no está hablando de nulidad total, sino que está pidiendo una elección complementaria", dijo y pidió que el derecho al voto sea respetado.

Ante esta propuesta para superar la cuestionada legitimidad del proceso electoral, el José María Balcázar señaló que no puede tomar una postura al respecto en su condición de presidente de la República.