Paro nacional: Estudiantes de la UNMSM se suman a manifestación frente al Congreso de la República

Los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) se unieron a la manifestación de transportistas y comerciantes frente al Congreso, exigiendo un cese a la ola delincuencial.

En declaraciones para Exitosa, un estudiante de la 'Decana de América' indicó que han conformado un bloque junto a otras universidades como la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Asimismo, el joven criticó al gobierno de Dina Boluarte y al Congreso de la República por su ineficiencia para combatir a la inseguridad ciudadana.

"El Gobierno no recae en una sola persona, es todo un aparato que está fallando lamentablemente. Como estudiante les pido que se pongan las pilas y se pongan a trabajar. No es posible que promulguen una ley para luego tengan que modificarla, ¿Es tan difícil promover una ley eficiente? No, es cuestión de que se pongan a trabajar y escuchen a la población", agregó.