Paro de transportes: Conoce aquí las universidad que dictaran clases virtuales este 4 de noviembre

La problemática de alta criminalidad por sicariato y extorsión sigue paralizando el desarrollo de la ciudad. Ante el nuevo anuncio de paro para el martes 4 de noviembre, diversos centros de estudios adoptarán el dictado de clases a través de la modalidad virtual. Conoce qué casas de estudio han anunciado esta medida en la siguiente nota.

Clases virtuales este 4 de noviembre

Ante el nuevo anuncio de paro de transportes anunciados por parte de gremios del sector, al menos dos universidades privadas han decidido adoptar la modalidad remota a favor de los estudiantes y personal administrativo de los centros de estudios.

Los recientes comunicados se publican a tan solo cuatro días de la movilización convocada por los transportistas. Se prevé que otros centros de estudios adopten la misma medida en las próximas horas.

Una de las primeras universidades en acatar tal disposición fue la Universidad de Lima (UL). "Ante el paro de transporte del martes 4 de noviembre, informamos que todas las clases serán virtuales", señaló el comunicado. Además indicaron que los talles, actividades de laboratorio y evaluaciones serán reprogramadas.

Otra casa de estudios en confirmar la modalidad virtual fue la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) indicó que "considerando el posible impacto que esta medida pueda tener en la movilidad y la seguridad de nuestra comunidad universitaria, la PUCP informa que ese día las actividades académicas que puedan realizarse a distancia se desarrollarán de manera remota", precisan.

PUCP dictará clases en modalidad virtual este 4 de noviembre

También precisan que para el personal administrativo de esta casa de estudios, se tomará en cuenta la "posibilidad de trabajo remoto previa coordinación con las jefaturas respectivas". El centro universitario indicó que su campus universitario permanecerá abierto.

Gremios que sí acatarán paro

El pasado 27 de octubre, ante el cobarde asesinato de dos conductores de transporte público, el gremio Transporte Unido, que incluyen a transportistas de Lima y Callao de los cuatro conos expresaron su condolencia ante la muerte de sus compañeros.

Ante el doble crimen, indicaron "una paralización total de actividades en Lima y Callao" programada para la fecha anteriormente mencionada. "Este no es solo un problema de transporte, es un problema de país", aseveran. Adicionalmente, dirigentes de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (CONET Perú) indicaron que van a paralizar el "100% de las empresas en Lima y Callao", indicó su presidente Julio Rau Rau.

"Van a parar el 100% de todas las empresas porque los que han acordado esta paralización son empresas de transporte no son gremios (...) es la única forma de decirle al gobierno que reaccione, nuestra vida ya no vale nada", señaló para Exitosa.

