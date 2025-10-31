Exgobernador de Áncash a defensa de Jaime Villanueva: "En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exgobernador de Áncash, Juan Carlos Morillo, respondió a las declaraciones del abogado de Jaime Villanueva y rechazó que la Fiscalía haya sido "piadosa" con él.

Exgobernador expresó su indignación

Como se recuerda, en entrevista con Exitosa, Luis Capuñay, defensa de Jaime Villanueva, aseguró que su patrocinado sostuvo una reunión con el entonces congresista José Jerí, hoy presidente. Precisó que ambos habrían acordado que el legislador votaría para destituir a la fiscal Zoraida Ávalos a cambio de favorecer al exgobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, quien se encontraba con prisión preventiva.

Es por ello que, en conversación con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el exfuncionario expresó su indignación por dicha acusación y señaló que Villanueva ha cambiado en diferentes oportunidades de versión.

"¿En qué momento me ha beneficiado? Si privarme 30 meses de mi libertad, ¿Eso es beneficio? Si darme 3 prisiones preventivas y pedir las prolongaciones de ellas ¿Eso es beneficio? Yo creo que es absurdo lo que está hablando, es descabellado. En ningún momento la Fiscalía ha sido piadosa conmigo, ha sido mi persecutor ", dijo.

Detalló que el Ministerio Público lo sacó de Gobierno Regional de Áncash cuando solo tenía dos años en gestión y "sin tener ningún elemento de convicción, solamente con una sospecha". Recordó que fue el Poder Judicial la institución encargada de absolverlo en primera y segunda instancia.

"Ellos apelaron, cuando no podían dar más prolongación de la prisión preventiva, porque imagínate que los tres actos ocurrieron en las mismas fechas, pero primero me dieron una prisión preventiva, ya estaba por salir me dieron otra prisión preventiva y cuando ya estaba por salir me hicieron otra. Después progresivamente, las prolongaciones", reveló.

No tenían fundamentos

Aseguró que llegó a un punto en que la Fiscalía ya no tenía argumentos para extender su prisión preventiva, no fue algún tipo de obstaculización o apoyo de terceros.

"Ellos tenían un cronograma de actividades que tenían que investigar, pero todas esas actividades ellos no lo habían hecho, ellos pedían prolongación al Poder Judicial para que justamente, todos sus errores en la Fiscalía puedan cubrirlo. Y el juez dijo: 'No tengo porqué dártela'", contó.

Recordó que Patricia Benavides buscó la destitución de Zoraida Ávalos tras asumir en 2022, pero él no fue liberado hasta 2023, luego de que el Poder Judicial negara la extensión de su prisión preventiva.

Juan Carlos Morillo, exgobernador de Áncash, negó algún favorecimiento para ser liberado y aseguró que, contrario a lo afirmado por el abogado de Jaime Villanueva, el Ministerio Público era su persecutor.