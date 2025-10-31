Alex Valera no descarta dejar Universitario si llega una buena oferta del extranjero: "Aceptaría el reto"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El destino de Alex Valera parece incierto tras realizar una de sus mejores campañas con Universitario de Deportes, que concluyó con el tricampeonato de la Liga1. Por sus buenas actuaciones, la posibilidad de dejar el fútbol peruano es una realidad, por lo que delantero no descarta irse si le llega una buena oferta del extranjero.

Concentrado en acabar el torneo

A pesar de que esta fecha los 'cremas' descansan, el plantel se ha entrenado como de costumbre. A la salida de la práctica, el ariete fue consultado por los medios sobre su destino y aseguró que lo primero para él es acabar de la mejor manera el Torneo Clausura, tratando de aportar con goles.

"Feliz por un campeonato que ha sido bueno para nosotros, creo que el grupo respondió de la mejor manera, pero todavía quedan dos partidos más y tenemos que terminar bien el año", sostuvo el goleador de la 'U'.

Sobre una posible salida al exterior, Valera indicó que no se correría del desafío, siempre que un acuerdo signifique un beneficio para Universitario. Cabe precisar que el atacante ya sabe lo que es jugar afuera del país, tras su breve paso por el Al-Fateh de Arabia Saudita entre 2022 y 2023.

"A mi me gustaría quedarme, pero si hay otra oportunidad y es para bien del equipo y bien para mí, yo creo que si el club tiene otras aspiraciones, yo aceptaría el reto. Yo amo estar en este equipo, siempre entrego me entrego al 100 % y esperar a lo que pase más adelante. Yo todavía tengo contrato, así que mi cabeza está en Universitario", manifestó.

Descarta "ayuda" extra en la altura

Con respecto a algunas especulaciones sobre un supuesto doping de jugadores 'cremas' y que les habría ayudado a sacar buenos resultados, el ariete fue contundente. Negó que algo así haya ocurrido y le pidió a quienes vierten esos rumores a investigar bien para no desinformar al público en general.

"Son acusaciones muy fuertes. En años anteriores no lo he visto que haya pasado este tipo de temas, que esté tocando el periodismo, pero creo que hay que tener un poco de respeto, investigar un poco más. No se puede menospreciar el esfuerzo que hemos hecho nosotros porque ha sido a base de esfuerzo", señaló.

