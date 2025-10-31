Fiscalía inicia investigación por fallecimiento de mujer impactada por cornisa de iglesia en Ayacucho

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía investiga la muerte de Martha Pillaca, mujer que fue impactada por un bloque desprendido del muro del tempo La Compañía de Jesús. La mujer protegió a su bebé antes de su fallecimiento.

Fiscalía investiga su deceso

La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga inició la investigación por el deceso de Martha Pillaca, una ciudadana que fue impactada por la cornisa del templo La Compañía de Jesús mientras se encontraba en las graderías del atrio de la iglesia en el centro histórico de la ciudad.

Según las primeras diligencias, la mujer se encontraba con su bebé de tan solo un año de edad cuando el incidente ocurrió mientras aguardaban afuera de la Iglesia. En ese momento, parte del muro de la iglesia se desprendió impactando en la cabeza de la madre, quien habría intentado proteger a su menor hijo.

El menor de edad junto a otros dos ciudadanos resultaron heridos por lo que fueron auxiliados por personal de salud municipal y trasladados a un centro de salud.

🚨#LoÚltimo | Fiscalía investiga la muerte de ciudadana que fue impactada en la cabeza por el desprendimiento de parte de un muro del templo La Compañía de Jesús. La Cuarta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huamanga realiza diligencias urgentes e inaplazables para... pic.twitter.com/XRXf12LGck — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 31, 2025

La representante de la Fiscalía se encuentra investigando el caso y dispuso el levantamiento del cadáver el cual fue internado en la Unidad Médica Legal II Ayacucho para realizar una necropsia de ley. Además, dispuso la visualización de las imágenes registradas por las cámaras de videovigilancia, la toma de declaraciones de los testigos, entre otras diligencias urgentes e inaplazables.

Monseñor advirtió sobre deterioro de iglesia

La Compañía de Jesús ubicada en el jirón 28 de Julio en el centro se encontraba a pocos metros de una entidad bancaria en donde se presume la madre fallecida y otros ciudadanos permanecían en cola mientras esperaban su turno. En ese momento, la cornisa desprendió afectando a los usuarios.

El monseñor Salvador Piñeiro García Calderón contaría con una oficina dentro de la iglesia e informó que conocía sobre las deficiencias de tal infraestructura. La autoridad eclesiástica se mostró consternada e informó que no era la primera vez que se desprendía parte del templo, según informó para Canal N. Además, habría solicitado que todas las iglesias de Ayacucho sean refaccionadas.

#EnVivo



Una cornisa de iglesia se desplomó esta mañana en el jirón 28 de Julio, en pleno centro histórico de Ayacucho; hay varios heridos y al menos un fallecido



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/KKRDBGtNU1 — Canal N (@canalN_) October 30, 2025

Además, durante los últimos días en Huamanga, se presentaron condiciones climatológicas de granizo y llovizna, precedente que impulsa el deterioro de infraestructuras cuando estas no presentan un adecuado mantenimiento.

La Fiscalía ya ha iniciado la investigación por el deceso de una mujer madre de familia que fue impactada por la cornisa del templo La Compañía de Jesús en Ayacucho.