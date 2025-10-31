Última procesión del Señor de los Milagros: Conoce AQUÍ los desvíos y rutas especiales para este 1 de noviembre

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ha presentado sus plan de desvío para todos los usuarios de las principales vías del Centro de Lima que podrían verse afectados por la última procesión del Señor de los Milagros de este sábado 1 de noviembre.

Desvíos y rutas especiales

La ATU, entidad adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha publicado las rutas y medidas complementarias que serán implementadas durante este sábado cuyas principales avenidas serán Tacna y Emancipación, así como los jirones Chancay y Callao.

Por ello, los servicios de transporte público como el Metropolitano, el Corredor Azul, el Corredor Morado y los vehículos de transporte podrían ver afectado su tránsito convencional.

Metropolitano : El servicio regular A circulará temporalmente por la avenida Alfonso Ugarte con única parada en la estación Quilca. Por su parte, la ruta C solo llegará hasta la estación Central. En cuantos a las estaciones como Colmena, Jirón de la Unión, Tacna y Castilla permanecerán cerradas de forma progresiva; es decir, conforme vayan avanzando la procesión estos puntos irán abriendo sus servicios.

: El servicio regular A circulará temporalmente por la avenida Alfonso Ugarte con única parada en la estación Quilca. Por su parte, la ruta C solo llegará hasta la estación Central. En cuantos a las estaciones como permanecerán cerradas de forma progresiva; es decir, conforme vayan avanzando la procesión estos puntos irán abriendo sus servicios. Corredor Azul: En cuanto al Corredor Azul los buses circularán por las avenidas Prolongación Tacna, Francisco Pizarro, Caquetá, Alfonso Ugarte y Nicolás de Piérola, como último punto, para luego retornar hacia el distrito de Miraflores y Barranco. En sentido contrario, se transitará por las avenidas Garcilaso de la Vega, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Caquetá, Los Próceres y el jirón Virú. En cuanto al servicio extraordinario 08 del corredor Azul circulará a avenida Bolivia y el jirón Washington, para luego retornar por la avenida Uruguay, en dirección a San Martín de Porres.

Ruta del Corredor Azul durante procesión

Corredor Morado : Su r uta 412 llegará únicamente hasta la intersección del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac, donde iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho.

: Su r llegará únicamente hasta la intersección del jirón Virú con la avenida Prolongación Tacna, en el distrito del Rímac, donde iniciará su retorno hacia San Juan de Lurigancho. Transporte convencional: Los servicios circularán por la avenida Argentina, llegarán hasta la plaza Ramón Castilla y retornarán hacia el Callao.

PNP ejecutará plan de desvío

La Policía Nacional del Perú (PNP) ejecutará el cierre progresivo conforme la procesión del Señor de los Milagros avance. En caso se disponga el cierre de otras vías, los desvíos y restricciones serán comunicados a través de redes sociales y los canales oficiales de ATU. El plan buscar garantizar la seguridad de los fieles y el orden en el tránsito vehicular.

