Contraloría halló deficiencias en comisarías: "Muchos de los chalecos antibalas tienen hasta 28 años de antigüedad"

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República realizó el jueves 30 de octubre, un operativo nacional de control en más de 450 comisarías a nivel nacional, para determinar sus condiciones. En diálogo con Exitosa, el gerente de control político institucional y económico de la Contraloría, Luis Castillo, detalló los resultados y reveló que los policías usan chalecos antibalas de hasta 28 años de antigüedad.

Graves deficiencias

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Castillo explicó que se hallaron graves deficiencias en cuestión de infraestructura que obligan a los efectivos a permanecer en un lugar inadecuado.

"Con respecto a la infraestructura, hay una infraestructura precaria. No podemos dejar de decir que hay comisarías que tienen más de 20, 30, hasta 40 años de antigüedad, donde nuestros valerosos policías vienen estando con condiciones mínimas o inadecuadas en algunos casos. Donde los servicios higiénicos no están funcionando, (...) los techos descascarándose, la infraestructura bastante precaria", señaló.

Además, también hallaron problemas en cuanto a equipamientos para los agentes del orden, especialmente en el caso de los chalecos antibalas, un tema que se ha cuestionado mucho en la PNP tras la muerte de efectivos policiales en funciones.

" Hemos podido identificar los chalecos, que muchos de los chalecos tienen 20, 22, hasta 28 años de antigüedad, donde ya las placas de protección es un riesgo para los mismos policías puedan hacer uso, por eso ellos mismos prefieren comprar sus chalecos o reforzar sus chalecos, dado que estos chalecos tienen una gran antigüedad", explicó.

Equipos de campo deficientes

Sumado a estos problema, la Contraloría también se halló deficiencias en los equipos usados para el campo, tal como las radio usados para el patrullaje, pues no cuentan con las suficientes baterías.

"El tema de las radios que es tan fundamental para el patrullaje, se podía identificar que a la hora de tratar de cambiar las baterías, tenía que regresar a la comisaría, porque solo tenían ocho comisarías para ocho radios, una vez que se acababan esas baterías ya habían ocho de recarga y tenían que regresar, perdiendo la oportunidad del patrullaje y dejando de brindar el servicio", informó.

Luis Castillo sostuvo que el Ministerio del Interior solo usa el 52% de su presupuesto en materia de inversión pública, por lo que hay dinero para ser destinado en las renovaciones de las comisarías.

Es en esa línea que, el gerente de control político institucional y económico de la Contraloría, Luis Castillo, confirmó el problema que afrontan los efectivos de la PNP, pues tienen que usar chalecos antibalas de hasta 28 años de antigüedad, por lo que optan por comprarlo por su cuenta.