¡Atención viajero! Se reanudan vuelos comerciales Lima-Jaén en Aeropuerto Fernando Belaunde Terry

Jaén vuelve a estar interconectado con el mundo. Después más de tres años inoperativo, el Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén volvió a operar marcando la reapertura de las rutas comerciales Lima-Jaén-Lima, acción que impulsa el turismo y la conexión con nuestros conciudadanos.

Reapertura de vuelos Lima-Jaén

A través de su cuenta oficial de X, Corpac confirmó la reapertura del mencionado aeropuerto ubicado en el caserío san Agustín del distrito de Bellavista en el departamento de Cajamarca.

La presidenta deL Directorio de Corpac, Tabata Vivanco Del Castillo, indicó que se garantizará el correcto funcionamiento de la estación aérea cumpliendo con todas las normás técnicas. Además, previa a su reinauguración, indicó que se encontraban "listo para que el aeropuerto abra sus puertas conectando Jaén, Cajamarca, Chachapoyas y toda esa parte del territorio nacional", indicó.

"Corpac confirma la reapertura del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry de Jaén y la reanudación de vuelos comerciales desde este jueves 30, con la llegada del primer vuelo de LATAM Airlines Perú a las 12:35 p.m.", precisa.

El primer vuelo comercial que inauguró las pistas provino de una conocida aerolínea procedente del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima.

En el vuelo arribó Vivanco y el CEO de LATAM Airlines Perú, Manuel Van Oordt. Ambos fueron recibidos por los alcaldes provinciales de Jaén, José Tapia Díaz, y de San Ignacio, Reguberto García. Además, también se hicieron presentes el alcalde distrital de Bellavista, Jhony Rojas, y la presidenta de la Cámara de Comercio de Jaén, Berta Padilla.

Llegada de primeros pasajeros del vuelo Lima-Jaén

Vuelo de solo 1 hora y 40 minutos

Durante más de 1000 días, los ciudadanos de Jaén, Cajamarca, Chachapoyas tenían que pasar por un largo trayecto de viaje de aproximadamente 19 horas de trayecto para poder llegar a Lima. Ahora, con el primer vuelo realizado, se ha establecido que la duración del servicio aéreo se estima en 1 hora y 40 minutos.

La aerolínea LATAM ha reanudado los vuelos Lima-Jaén-Lima tres veces por semana durante el primer año de funcionamiento. Se espera que para el 2026, se pueda contar con un vuelo diario.

Según información proporcionada por el Gobierno, se fortalece la competitividad y el turismo regional, clave para el Perú. Se estima que impacte positivamente con un 3.2% de crecimiento del PBI departamental y 2% en empleo local. Previa a su apertura, se realizó el mantenimiento, sellado de las pistas con una inversión de S/ 3 mil 500 millones.

La reapertura del Aeropuerto Fernando Belaunde Terry ha retomado los vuelos comerciales Lima-Jaén-Lima cuyos viajes serán tres veces por semana durante el primer año.