Poder Judicial fija fecha para revisar la solicitud de anulación de la prisión preventiva de Vladimir Cerrón

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El expresidente regional de Junín e investigado por lavado de activos y organización criminal, Vladimir Cerrón solicitó que se revise la anulación de la prisión preventiva en su contra. Por tal motivo, el Poder Judicial mediante una resolución, informó que esto se realizará el próximo miércoles 26 de noviembre.

Cerrón pide variar su prisión preventiva

En el documento de tres páginas, la Corte Nacional Superior de Justicia Penal Especializada, resuelve que la solicitud de variación de la medida en contra del líder de Perú Libre, se lleve a cabo a fines del mes de noviembre. Esta se desarrollará de forma virtual a través de una plataforma institucional del PJ.

"Señalar fecha para la audiencia de variación de la medida de prisión preventiva solicitada por el procesado Vladimir Cerrón Rojas impuesta en su contra, para el día 26 de noviembre a las 9.30 de la mañana, la misma que se realizará mediante la plataforma Google Hangout Meet, desde el lugar donde se encuentren los sujetos procesales", señala el inciso 2 de la resolución.

#LoÚltimo



El Poder Judicial programó para el 26 de noviembre a las 9:30 a. m. la audiencia donde se evaluará el pedido de Vladimir Cerrón para variar su prisión preventiva



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/V9N7uBxv6C — Canal N (@canalN_) October 31, 2025

El representante del Ministerio Público han sido notificados para que participen de la audiencia, al igual que la defensa técnica del solicitante. Cabe recordar que el expresidente regional de Junín se encuentra prófugo de la justicia desde hace más de dos años.

Vladimir Cerrón en la clandestinidad desde el 2023

Desde el 6 de octubre del 2023, el médico neurocirujano huyó después de que la Sala Penal de Apelaciones de Junín confirmara una sentencia de tres años y seis meses de prisión en su contra por el caso 'Aeródromo Wanka'. Eso no ha evitado que el galeno se comunique a través de las redes sociales, publicando de forma periódica en su cuenta de X.

No obstante, aunque el Tribunal Constitucional anuló la sentencia un año después y el 2025 la Corte Suprema lo absolvió por casación, decidió mantenerse en la clandestinidad. Esto por la prisión preventiva solicitada por los presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal.

En desarrollo...