La criminalidad continúa azotando al rubro de transporte: Falsos pasajeros amenazan de muerte a chofer

31/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad continúa azotando al país pese a que el Gobierno estableció desde el pasado 22 de octubre estado de emergencia en Lima y Callao. Esta vez falsos pasajeros amenazaron de muerte a chofer dejándole una bala junto a una nota extorsiva.

Atentan contra empresa Etusa

No cesa la delincuencia en la capital y la mañana de este viernes 31 de octubre esta vez la víctima fue un conductor de transporte de la línea conocida como 'T' de la empresa Etusa que cubre la ruta Chorrillos-Jesús María.

De acuerdo a su relato, dos falsos pasajeros de nacionalidad venezolana, al promediar las 8 y 30 de la mañana, subieron a su unidad móvil y dejaron una carta en la que dentro había una munición.

Cabe señalar, que esta no es la primera vez que la entidad de transporte sufre este tipo de acto delictivo. Lo que dice exactamente la misiva de carácter extorsivo es lo siguiente: "Señores comuníquense sí o sí, de lo contrario atacaremos a sus buses y choferes". Junto a este mensaje dejaron un número telefónico.

Vale recordar que, hace seis meses atrás, en la avenida San Marcos en el distrito limeño de Chorrillos, cerca al paradero de la empresa Etusa, un bus de la línea 'T' fue atacado en hora punta y con la presencia de pasajeros y también hace ya ocho meses mataron a uno de sus choferes en San Juan de Lurigancho.

Chofer revela acto de extorsión

Uno de los choferes narró para 24 Horas lo que sucedió con su compañero que fue víctima de la extorsión anteriormente mencionada.

"Lo material se recupera, pero la vida humana no tiene precio ni tiene un valor ni se puede recuperar. Mucha problemática, no se le puede echar la culpa a nadie, pero escapa de las manos de las autoridades", precisó.

Además, señaló que ante las constantes amenazas tendrán que tener más cuidado. "Ahorita ha parado mucha gente que no quieren trabajar", añadió el conductor.

De otro lado se refirió sobre el próximo paro de transportistas convocado para el 4 de noviembre. "Nosotros como conductores estamos de acuerdo en acatarlo, pero nosotros no somos los que autorizamos", sostuvo.

En resumen, un chofer de la línea 'T' denunció ser víctima de amenazas de muerte debido a que dos falsos pasajeros le dejaron una bala y un mensaje extorsivo. Este hecho refleja la agudización de esta problemática que sigue cobrando más víctimas pese a que Lima y Callao se encuentran en estado de emergencia.