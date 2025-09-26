Conductor narra atentado contra vehículo de prensa de Exitosa: "Creo que fue un ataque directo"

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante horas de la madrugada de este viernes 26 de septiembre, sujetos armados dispararon contra un vehículo de prensa de Exitosa en plena vía pública. El conductor de la unidad se salvó de milagro y tras declarar ante la Policía Nacional narró el terrorífico momento.

Conductor declaró ante PNP

Luego de brindar sus declaraciones en la comisaría de Mirones, dependencia policial en donde se viene realizando la investigaciones tras el atentado, el conductor relató cómo se dio el ataque.

Todo ocurrió alrededor de las 4:00 a. m., cuando el trabajador se dirigía hacia el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, como un día como cualquier en el que dejaba personal y equipos, todo sucedió en la avenida Morales Duárez cerca al óvalo de Universitaria.

"En eso salí con el carro vacío, con la tolva vacía y ya me dirigía al Centro ha hacer mis labores. Yo venía circulando por la avenida Duárez, antes de llegar al óvalo Universitaria me intercepta un auto, del cual dos tipos descienden y en eso, uno hace disparos al aire y otro me apunta", detalló.

El disparo se efectuó contra el chofer e impactó en el parabrisas aunque afortunadamente no traspasó hiriendo al colaborador de Exitosa, ello gracias a su rápido actuar.

"Tenía tres opciones, quedarme quieto, pase lo que pase, o irme de frente. En eso me percato que no venía ni un carro circulando y le di de retroceso. De ahí avancé todo lo que pude hasta que encontré un pasaje y me escapé por ahí (...) Felizmente que me encontré con un patrullero, me acerqué, le expliqué lo que sucedió y ellos me derivaron a la comisaría", contó.

Logró huir a penas se registró el ataque con el fin de salvaguardar su seguridad: "Si me hubiera quedado detenido pase lo que pase, otra hubiera sido la historia".

"Yo creo que fue [un ataque] directo, porque el impacto fue al chofer, al piloto. Yo venía manejando, felizmente que la bala no sobrepasó, sino otra hubiera sido la historia", opinó.

Investigaciones en curso

El colaborador de Exitosa que fue víctima de este atentado contra su vida ha procedido a denunciar lo sucedido en la comisaría de Mirones. Efectivos policiales lo acompañaron al lugar de los hechos, sin embargo, según contó, no habrían hallado rastro de casquillos de bala.

Lamentablemente, específicamente en la zona donde se registró el ataque no hay cámaras de seguridad que permitan determinar y esclarecer lo sucedido.

El conductor que sufrió el ataque de desconocidos que dispararon contra un vehículo de prensa de Exitosa, reveló que los individuos le cerraron el paso para abrir fuego en un atentado que, según la víctima, fue directo.