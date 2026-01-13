Dirigente transportista critica al Gobierno por aumento de la criminalidad: "Están haciendo poco o nada"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de las Empresas de Transportes de Lima y Callao, Héctor Vargas, criticó al Gobierno de José Jerí por el aumento de la criminalidad en los últimos meses y aseguró que las autoridades "hacen poco o nada".

Realidad dramática

En entrevista con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, el líder gremial sostuvo que en los últimos dos meses la delincuencia, el sicariato y la extorsión ha obtenido más fuerza, afectando a todos los sectores de la economía.

Asimismo, se refirió a la nueva realidad de los trabajadores del transporte público, que vienen equipándose de forma preventiva ante posibles ataques en medios de transportes.

"Ante la inacción del Estado, estamos buscando todas las formas de protegernos. Estamos llegando a una situación en donde los conductores ya están teniendo armas, están buscando protección y es una realidad difícil de poder entender, pero es así. Estamos en una situación bien difícil", aseguró.

Consideró que el liderazgo y voluntad política se ha perdido en el camino del presidente José Jerí, en el lapso de estos últimos dos meses. Ello, debido a la falta de atención a las propuestas brindadas que hasta la fecha no se llevan a cabo, debido, según el mandatario, a que la reglamentación de la norma se dará en estos días.

"Una de las cosas que hemos pedido aproximadamente hace un mes, es ¿Qué se ha avanzado de la creación de esta Unidad de Élite? Nada. ¿Quién conforma? Nadie, no se sabe nada. ¿Quiénes de la policía, quiénes del Ministerio Público, quiénes del Poder Judicial? No saben nada", expresó.

Ciudadanía apoya paro

Vargas reiteró que este es un paro que tiene una única plataforma y se busca el derecho a la vida, así como que los gobernantes trabajen para recuperar la seguridad en las calles.

"Hay que jalarles las orejas a los gobernantes porque no hacen la tarea, el llamado de atención de la ciudadanía es para que nos demos cuenta que estos señores que han estado en el gobierno estos últimos cinco años, no han hecho absolutamente nada por tratar de solucionar este problema", mencionó.

Para Vargas, las autoridades no tienen la intensión de trabajar, pues no hay justificación para que la criminalidad avance, mientras el Estado no toma medidas drásticas pese a las propuestas dadas por su sector.

Aseguró que todas las organizaciones participarán del paro de transportes convocado para este 14 de enero, pues los dos gremios que representan a más empresas convocaron a paro. La fecha única se dio a pedido de las propias compañías.