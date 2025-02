Paro de Transportistas: Sector de conductores no acatará el paro del 6 de febrero

El próximo jueves 6 de febrero estaba estipulado el paro de transportistas como contramedida por las constantes extorsiones y casos de inseguridad que sufren los conductores. Sin embargo, se conoció que un sector de choferes formales decidió no formar parte de la medida.

El sector formal de transportes de Lima y Callao no respaldará el paro de conductores convocado para el siguiente 6 de febrero. Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Transporte, informó que hasta 70 empresas decidieron que laborarán de manera normal.

Los motivos principales de desistir de la medida son la falta de claridad en la lucha y la politización de las anteriores medidas similares. Además, el encargado del sector formal aseguró que la convocatoria tiene origen del sector informal.

Ante la falta de claridad mencionada, el encargado del gremio especificó que su objetivo es la exigencia de seguridad, pero buscan lograrlo de manera organizada y con un plan de acción concreto. Esta postura que dio a entender que buscaba un mejor manejo de las medidas de exigencias.

"Sabemos que tenemos razones para poder parar. Lamentablemente, un grupo de personas que trabajan en el sector ilegal e informal del transporte, aprovechando esta situación han convocado a un paro. No representan a nadie y no sabemos que plataforma de lucha tienen. No he visto a un empresario formal de transporte como parte de este grupo que está convocando al paro de mañana (6 de febrero)", indicó Héctor Vargas.