Paro del 14 de enero: Ministerio de Trabajo otorga 4 horas de tolerancia en horario de ingreso

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) exhortó a los empleadores otorgar cuatro horas de tolerancia para el ingreso a los trabajadores a sus centros de labores.

Ello, tras el anuncio de paro de transportes confirmado para este miércoles 14 de enero ante el incremento de homicidios en contra de trabajadores del gremio.

4 horas de tolerancia, indica el MTPE

Ante el paro convocado por un sector de transportistas donde se unirán los gremios de transportes en una sola fecha de paralización, el MTPE ha indicado las disposiciones ante esta paralización.

Por ello, en un reciente comunicado precisa que esta decisión gremial podría causar dificultades a los trabajadores al momento de intentar llegar a sus centros laborales.

Pues bien, exhorta a los empleadores a que se "priorice" el teletrabajo con el fin de salvaguardar la integridad de los ciudadanos al momento de trasladarse.

De no darse esta opción, el ministerio ha dispuesto que se brinde una tolerancia a la hora de ingreso de cuatro horas ante lo que sería la paralización de más de 250 empresas, según indicó Héctor Vargas.

"Otorgar una tolerancia de cuatro (4) horas en el horario de ingreso a las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público", precisa la entidad pública.

Adicionalmente, considera necesario que se adopten medidas flexibles que permitan compensar las demoras al momento de llegar a los puestos de empleo. "Debiendo permitirse el ingreso", especifica el comunicado.

El tiempo de demora en la hora de ingreso estará sujeto a compensación posterior, según lo que acuerden las partes. Ante la falta de acuerdo, esta será determinada por el empleador.

Por ello, la demora en el ingreso no puede ser considerado "bajo ningún motivo" como una tardanza injustificada o que esta sea materia de sanciones disciplinarias por parte de los empleadores.

Metropolitano y corredores operarán con normalidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que este miércoles 14 de enero se brindará el servicio de transporte con regularidad por parte del Metropolitano, corredores complementarios, Aerodirecto y las Líneas 1 y 2 del Metro de Lima.

Así aseguró que durante el paro del 14 de enero se brindará el servicio con toda la flota disponible:

Metropolitano se brindará el servicio desde las 5:00 a.m. tanto para los buses troncales y alimentadores en sus rutas y horarios habituales.

en sus rutas y horarios habituales. Corredores complementarios (Azul, Rojo y Morado) operarán con su flota necesaria para atender sus diferentes servicios, desde las 5:00 a.m.

operarán con su flota necesaria para atender sus diferentes servicios, desde las 5:00 a.m. Servicio Aerodirecto , buses que tienen como recorrido final el aeropuerto Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en los horarios habituales.

, buses que tienen como recorrido final el aeropuerto Jorge Chávez, funcionará con sus seis rutas en los horarios habituales. Línea 1 del Metro de Lima se ha precisado que el horario de atención va desde las 5:00 a. m. a 10:00 p. m.; mientras que para la Línea 2, será desde las 6:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Con el comunicado del Ministerio de Trabajo se confirman las cuatro horas de tolerancia para el ingreso de los trabajadores debido a las falta de buses en lo que será el paro de transportes del 14 de enero.