El brote de ébola empeora en el Congo: Ya cobró más de mil vidas y los contagios superan los tres mil casos

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo continúa agravándose. Las autoridades sanitarias informaron que el número de víctimas mortales supera las mil y los contagios confirmados superaron los tres mil casos.

El ébola empeora en la República Democrática del Congo

El virus de la enfermedad ya se cobró 1.354 vidas y los contagios confirmados superaron los 3.075 casos en la República Democrática del Congo, según el último boletín oficial. La epidemia, declarada el pasado 15 de mayo en el este del país, mantiene una tasa de letalidad del 44% y continúa en fase de alta transmisión, con cinco provincias afectadas.

De acuerdo con el boletín del Ministerio de Comunicación y Medios, con datos actualizados hasta el 24 de julio, la tasa de letalidad alcanza el 44 %, lo que mantiene la emergencia sanitaria entre las más graves registradas en el continente africano.

Las autoridades informaron que 755 pacientes permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que 556 personas han logrado recuperarse. Asimismo, el rastreo de contactos alcanza una cobertura del 76,4 %, considerado un elemento clave para contener la propagación del virus.

El brote de ébola se ha extendido a cinco provincias

Actualmente, la epidemia se ha extendido a cinco provincias del país: Ituri, considerada el epicentro del brote, Kivu del Norte, Kivu del Sur, Haut-Uele y Tshopo. Los especialistas señalaron que la circulación del virus sigue siendo elevada y que el comportamiento reciente de los casos debe analizarse con cautela debido a retrasos en la notificación y consolidación de la información.

El Ministerio destacó que el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la incorporación de un laboratorio adicional han permitido mejorar la detección y confirmación de nuevos casos.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) advirtió que la epidemia continúa en una fase de transmisión sostenida, con una elevada circulación del virus en las zonas afectadas.

Es necesario indicar que, esta epidemia también alcanzó a Uganda, aunque ese país dio de alta el pasado 16 de julio al último paciente hospitalizado después confirmar 20 contagios, de los cuales 15 fueron importados desde la RDC. El brote dejó dos fallecidos. Con ello, Uganda inició el período de 42 días sin nuevos casos requerido para declarar oficialmente el fin de la emergencia sanitaria.

Aún no hay vacuna autorizada

El actual brote corresponde a la cepa Bundibugyo, cuya tasa de mortalidad oscila entre el 30 % y el 50 %. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todavía no existe una vacuna autorizada ni un tratamiento específico para esta variante.

Como vemos, el brote del ébola en la República Democrática ya supera las mil muertes y los tres mil contagios. Por ahora, la OMS mantiene alto el riesgo de expansión en África subsahariana, aunque considera bajo el riesgo a nivel mundial.