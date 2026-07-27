¿Habrá FERIADO LARGO en la primera semana de agosto? Esto revela la normativa vigente

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras las celebraciones por Fiestas Patrias, muchos peruanos ya comienzan a preguntarse si la primera semana de agosto traerá un nuevo feriado largo para planificar un viaje, descansar o realizar actividades familiares. Conoce qué revela la normativa vigente en Perú.

Calendario 2026 en Perú: ¿Habrá feriado largo en agosto?

Si bien el lunes 27 de julio es día no laborable solo para el sector público, el 28 y 29 sí es feriado nacional que permitirá a la ciudadanía en general poder descansar por las celebraciones de Fiestas Patrias. Sin embargo, muchas personas ya comienzan a preguntarse si tras el paso de esas fechas habrá un nuevo feriado largo que les permita agarrar las maletas y tomarse unas merecidas vacaciones para alejarse de la rutina laboral.

Para salir de dudas, es ideal conocer qué dice el calendario oficial y la normativa vigente en el país. De acuerdo al Decreto Legislativo N.° 713, que establece reglas en la aprobación de días feriado y días no laborables, se precisa que en agosto no hay feriado largo.

Pues bien, el primer feriado nacional en ese mes es el jueves 6 de agosto, fecha en la que se conmemora la Batalla de Junín, una de las gestas más importantes en el proceso de independencia del país.

Feriados nacionales en agosto 2026

La segunda fecha que permitirá a los trabajadores del sector público y privado descansar, es el 30 de agosto, declarada como feriado nacional en homenaje a Santa Rosa de Lima, reconocida como la primera santa de América. Esa fecha cae domingo este 2026.

Pero no solo habrá feriados nacionales en agosto, sino que de acuerdo a la normativa vigente revelada en el portal oficial del Diario Oficial El Peruano, el jueves 13 de agosto será considerado, según la Ordenanza Regional N.° 010-2012-grl-cr, como "feriado no laborable" solo para el sector público en la región Loreto, con motivo de la certificación oficial del Río Amazonas, como Maravilla Natural del Mundo, jornada que será compensado o recuperado.

Feriados nacionales que restan en 2026

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Es así como se revela que tras el paso de Fiestas Patrias, el próximo feriado nacional será el 6 de agosto, pero se debe tener en cuenta que esa fecha no crea un puente para un feriado largo en ese mes, según la normativa vigente en Perú.