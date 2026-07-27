Senamhi: Lima rompe nuevo récord de calor extremo en julio por efecto del Niño Costero

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo al Senamhi, la ciudad de Lima volvió a registrar temperaturas máximas históricas de calor extremo durante julio de 2026 como consecuencia del actual evento de El Niño Costero que viene azotando el país, dejando graves consecuencias en diversas áreas.

Lima rompe récord de calor extremo

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), reportó mediante un documento que las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al fenómeno de El Niño Costero vienen provocando un incremento excepcional que desencadena un calor extremo en las temperaturas diurnas de la costa central del país.

De acuerdo con la institución, el calentamiento anómalo del mar ha sido reforzado por el paso de una onda Kelvin oceánica cálida, el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur y el predominio de vientos del norte. Esta combinación de factores ha favorecido un aumento significativo de las temperaturas máximas, especialmente en algunos distritos de Lima.

📣🌡️#NotaDePrensa | #Senamhi #Minam Lima alcanza nuevos récords históricos de temperatura para julio por efecto de El Niño Costero.



🌡️Temperaturas alcanzaron hasta 10.1 °C por encima de lo normal con olas de calor diurno de hasta 43 días consecutivos.



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Cifras reportadas por la institución

Uno de los casos más representativos se registró en la estación meteorológica Alexander Von Humboldt, ubicada en La Molina. El pasado 25 de julio se alcanzó una temperatura máxima de 29,4 °C, cifra que supera en 10,1 °C el promedio climatológico para este mes y que constituye un nuevo récord histórico para julio.

Este valor incluso sobrepasó el récord anterior de 28,5 °C, registrado apenas el pasado 13 de julio, lo que evidencia la persistencia e intensidad del episodio cálido.

Otros puntos de monitoreo también reportaron temperaturas inusuales. En la estación Campo de Marte, en Jesús María, la temperatura máxima llegó a 26,3 °C, con una anomalía de 8,2 °C sobre lo habitual para esta época del año.

En tanto, la estación Aeropuerto Internacional, en el Callao, registró 25,6 °C, con una anomalía de 7,8 °C. El Senamhi recordó que ambas estaciones ya habían alcanzado sus récords históricos para julio el pasado 13 de julio.

¿Qué se espera en el clima proximamente?

La entidad meteorológica también informó que la costa central continúa bajo una persistente ola de calor diurna. En ese sentido, precisó que la estación del Aeropuerto Internacional acumula 45 días consecutivos con temperaturas cálidas.

Finalmente, el Senamhi indicó que entre el 27 y el 29 de julio se espera el ingreso de vientos del sur de ligera a moderada intensidad. Este cambio favorecerá la presencia de niebla, neblina y llovizna durante las primeras horas de la mañana en Lima y Callao.