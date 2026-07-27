Minsa garantiza ATENCIÓN MÉDICA médica especializada las 24 HORAS durante el FERIADO por Fiestas Patrias

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con el objetivo de asegurar la continuidad de los servicios de salud durante las celebraciones por el 205.° Aniversario de la Independencia del Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el Hospital Digital de Minsa Móvil brindará atención médica especializada de manera ininterrumpida durante el fin de semana y los feriados por Fiestas Patrias.

Servicio médico funcionará de manera continua

Dicha medida impulsada por el Minsa busca garantizar que la población tenga acceso oportuno a servicios médicos, especialmente en una fecha de gran movimiento en el país por los días festivos. El servicio estará disponible durante el fin de semana y del 27 al 29 de julio, operando las 24 horas del día, los siete días de la semana.

El Minsa precisó que los afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) que residen en Lima Metropolitana podrán recibir atención por medio de llamadas telefónicas o videollamadas, sin necesidad de acudir a un establecimiento de salud. De esta manera, se busca facilitar el acceso y evitar desplazamientos innecesarios durante los días de mayor movilidad por las celebraciones en el país.

Fiestas Patrias: Hospital Digital garantiza atención médica especializada las 24 horas durante todo el feriado largo.



📌 Más información: https://t.co/GaolZfS7YM pic.twitter.com/6izgtSBSAN — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) July 26, 2026

¿Qué servicios médicos especializados ofrece el Minsa vía telefónica?

El Hospital Digital forma parte de las principales estrategias de transformación digital impulsadas por el sector Salud. A través de esta plataforma se ofrecen diversos servicios, entre ellos:

Teleconsulta

Telemonitoreo

Teleinterconsulta

Teleapoyo al diagnóstico

evaluación clínica

tratamiento

Los usuarios pueden acceder a consultas en especialidades como:

Medicina familiar

Medicina interna

Cardiología

Cirugía, entre otros

Dichas herramientas permiten brindar una atención más rápida y eficiente, además de reducir los tiempos de espera para los pacientes.

¿Cómo acceder a la atención médica de manera telefónica?

Para utilizar este servicio, los afiliados al SIS mayores de 18 años que residan en Lima Metropolitana deberán comunicarse a la Línea 113 Salud, seleccionando la opción 2, o ingresar a la plataforma Minsa Digital, donde podrán gestionar el acceso a la atención médica especializada.

Esta medida es de relevancia por los accidentes domésticos que pueden ocurrir a las personas que se quedan en casa por estas fechas festivas que son declarados feriados a nivel nacional.

Finalmente, el Minsa reafirmó su compromiso de mantener la continuidad de los servicios de salud durante las celebraciones por Fiestas Patrias, poniendo la tecnología al servicio de la población y promoviendo alternativas de atención que permitan responder de manera oportuna a las necesidades médicas especializadas de los ciudadanos mediante la línea establecida.