Jaime Bayly tiene emotivo reencuentro con 'Cint G', hija de Tongo, y recuerda al cantante: "Qué lindo era"

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jaime Bayly retornó al Perú para presentar su más reciente obra titulada 'Los Golpistas' en la Feria Internacional del Libro 2026, en donde protagonizó un emotivo encuentro con Cint G, hija del recordado cantante de música popular Tongo.

Jaime Bayly y Cint G protagonizan emotivo encuentro

En el reconocido evento literario, la denominada 'reina de la chicha pop' estaba esperando al destacado periodista peruano y no desaprovechó la oportunidad para acercarse a él y expresarle que lo recordaba con mucho cariño.

"Padrino ¿cómo está? He hecho mi cola para verte, he traído mi libro. Usted me conoció cuando era bebé, ahora ya crecí, mi cabello cambió de color, pero sigo siendo igual la hija de Tongo. Con mucho cariño lo recuerdo", sostuvo la intérprete.

Por su parte, Jaime Bayly recordó con mucha añoranza al fallecido cantante de cumbia, quien en vida fue su amigo y con quien compartió diversos momentos que quedaron grabados en la televisión peruana cuando el hombre de prensa conducía el programa 'El Francotirador'.

"Qué lindo era tu papá, me hacía reír", le dijo el escritor a la primogénita del cantante, quien accedió a firmarle y dejarle un mensaje al ejemplar que la joven tenía en manos de su más reciente obra literaria. "Cint G, besos, abrazos, tu tío Jaime Bayly", escribió.

Cabe mencionar que la hija de Tongo, grabó este suceso y lo publicó en sus redes sociales oficiales y, de acuerdo a las imágenes mostradas, se visualiza que Bayly sacó un detalle de su billetera y se lo obsequió a ella, "Toma mi amor", le dijo, sin embargo, no tiene desconocimiento sobre qué fue lo que le dio.

Cint G elogia a Jaime Bayly en redes sociales

El emotivo encuentro quedó grabado en cli publicado en la cuenta de Instagram de Cint G en la que tuvo palabras de elogio a quien denomina como su "padrino" porque conoció de él a través de su padre quien le contaba la cercanía que tenían.

"Encontrarme con él es revivir una época dorada de la carrera de mi padre, que sin lugar a duda son momentos inolvidables. Él siempre me trata con mucho cariño, pues quería mucho a papá y viceversa. Papá siempre me hablaba de él en las cenas, en las reuniones y en las festividades familiares", escribió.

Como vemos, el reconocido periodista protagonizó un emotivo reencuentro con la cantante Cint G, hija del recordado Tongo, en la presentación de su libro 'Los golpistas' en la Feria Internacional del Libro 2026. Allí el también escritor recordó con emotivas palabras al fallecido cantante de cumbia.